У Байдена поддержали саммит для достижения мира в Украине без участия России
Белый дом поддерживает саммит для достижения мира в Украине, даже если Россия не будет вовлечена в участие в нем.
Об этом в администрации президента США Джо Байден заявили 31 мая, сообщает CNN.
"Мы разговариваем с украинцами уже много месяцев. У президента Зеленского есть предложение из 10 пунктов относительно того, что он называет справедливым миром, и мы помогаем, пытаясь работать с его командой, чтобы помочь реализовать это", - сказал координатор Совета национальной безопасности. по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Соединенные Штаты поддерживают "движения к миру", но любое предложение должно иметь поддержку президента Украины, чтобы быть "надежным и устойчивым", добавил он.
По словам координатора Совета национальной безопасности США, Путин "продемонстрировал абсолютно нулевую склонность" к миру. Это нападение России на Украину "не было актом нации, которая сейчас имеет какие-либо серьезные намерения по дипломатии", добавил он.
The Wall Street Journal сообщила во вторник , что Украина и ее союзники планируют мирный саммит для мировых лидеров без участия России. Отвечая на вопрос, какова ценность такого саммита без участия России, Кирби ответил, что, прежде всего, "нужно работать с украинцами".
"Но где и когда россиян можно будет привлечь к столу, это должно быть решение президента Зеленского", - сказал Кирби.
"Он должен быть готов сесть и поговорить, и условия должны быть приемлемыми для него, а затем вы сможете двигаться дальше, глядя, могут ли россияне быть частью этого", - сказал Кирби.
- Напомним, 21 мая Зеленский предложил , что саммит формулы мира мог бы пройти в июле, когда с начала полномасштабной войны пройдет 500 дней в преддверии встречи стран-членов НАТО в Вильнюсе.
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