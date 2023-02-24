У Байдена отреагировали на "мирный план" Китая по войне России в Украине: могут остановиться на первом пункте
В администрации президента США Джо Байдена отреагировали на так называемый мирный план Китая с идеями по урегулированию войны России против Украины
Своей реакцией поделился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает СNN .
"Ну, моя первая реакция на это состоит в том, что они могут остановиться на первом пункте, а именно на уважении суверенитета всех наций", - отметил он.
По словам Салливана, война в Украине "может закончиться завтра", если Россия перестанет нападать на Украину и выведет свои войска.
"Украина не нападала на Россию, НАТО не нападало на Россию, США не нападали на Россию. Это была война выбора, которую начал Путин", – отметил он.
- Ранее Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины. Так называемый мирный план состоит из 12 пунктов.
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