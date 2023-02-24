Своей реакцией поделился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает СNN .

"Ну, моя первая реакция на это состоит в том, что они могут остановиться на первом пункте, а именно на уважении суверенитета всех наций", - отметил он.

По словам Салливана, война в Украине "может закончиться завтра", если Россия перестанет нападать на Украину и выведет свои войска.

"Украина не нападала на Россию, НАТО не нападало на Россию, США не нападали на Россию. Это была война выбора, которую начал Путин", – отметил он.