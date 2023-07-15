Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Сейчас ситуация такова, что нужно больше волноваться за Трампа. Здесь вопрос: может ли он быть в безопасности за решеткой? Хотя генеральный прокурор, занимавший эту должность при Обаме, отметил, что к Трампу можно прикрепить секретных агентов, которые его обезопасят в тюрьме. Однако все равно есть 25-30% в Республиканской партии, которые будут голосовать за Трампа, даже, когда он будет сидеть на тот момент в тюрьме. Но здесь разваливается сама Республиканская партия, потому что все больше и больше готовы голосовать за кого-то другого. Проблема в том, что кто-то другой – какие-то раздробленные лилипуты с 1-2% популярности, а у Трампа – 50%. А Десантис из Флориды оказался дебилом, которым пугают тех, кто должен его финансировать, и рассказывают о его большом плане, как он будет вести борьбу с Трампом. Это никого не вдохновляет", - рассказал политический и общественный деятель из США.

Юрий Рашкин отметил, что у Трампа своя составляющая, ему нужно избираться, потому что в противном случае он еще быстрее сядет в тюрьму.

"А у Байдена сейчас экономика хорошо себя чувствует, инфляция упала, хотя цены на еду продолжают расти, не все так просто. Обычно в таком случае президента переизбирают. Однако быть действующим политиком очень важно. Почему нет других кандидатов от демократов? Потому что есть действующий президент, а все остальные откланиваются, говоря: "Сэр, когда вы закончите, тогда мы с радостью этим займемся". У Байдена ощущение, что он лучше всех может спасти США от второго президентского срока Трампа. А Трамп, скорее всего, будет кандидатом от Республиканской партии. Сейчас двигаемся по такому неизбежному пути, кандидатом от республиканцев станет каким-то образом Трамп, хоть в тюрьме, хоть на свободе, а против него будет Байден, которого вынесут даже, если он уснет, потому что это лучше Трампа", - подытожил Рашкин.