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У Байдена ощущение, что он лучше всех может спасти США от второго президентского срока Трампа, – политический деятель Рашкин

15 июля, 2023 суббота
08:45
Мир

Юрий Рашкин, политический и общественный деятель из США, отметил, что выборы президента США движутся неизбежным путем: кандидатом от республиканцев станет каким-то образом Трамп, а против него будет Байден

Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Сейчас ситуация такова, что нужно больше волноваться за Трампа. Здесь вопрос: может ли он быть в безопасности за решеткой? Хотя генеральный прокурор, занимавший эту должность при Обаме, отметил, что к Трампу можно прикрепить секретных агентов, которые его обезопасят в тюрьме. Однако все равно есть 25-30% в Республиканской партии, которые будут голосовать за Трампа, даже, когда он будет сидеть на тот момент в тюрьме. Но здесь разваливается сама Республиканская партия, потому что все больше и больше готовы голосовать за кого-то другого. Проблема в том, что кто-то другой – какие-то раздробленные лилипуты с 1-2% популярности, а у Трампа – 50%. А Десантис из Флориды оказался дебилом, которым пугают тех, кто должен его финансировать, и рассказывают о его большом плане, как он будет вести борьбу с Трампом. Это никого не вдохновляет", - рассказал политический и общественный деятель из США.

Юрий Рашкин отметил, что у Трампа своя составляющая, ему нужно избираться, потому что в противном случае он еще быстрее сядет в тюрьму.

"А у Байдена сейчас экономика хорошо себя чувствует, инфляция упала, хотя цены на еду продолжают расти, не все так просто. Обычно в таком случае президента переизбирают. Однако быть действующим политиком очень важно. Почему нет других кандидатов от демократов? Потому что есть действующий  президент, а все остальные откланиваются, говоря: "Сэр, когда вы закончите, тогда мы с радостью этим займемся". У Байдена ощущение, что он лучше всех может спасти США от второго президентского срока Трампа. А Трамп, скорее всего, будет кандидатом от Республиканской партии. Сейчас двигаемся по такому неизбежному пути, кандидатом от республиканцев станет каким-то образом Трамп, хоть в тюрьме, хоть на свободе, а против него будет Байден, которого вынесут даже, если он уснет, потому что это лучше Трампа", - подытожил Рашкин.

  • 7 июня Федеральное большое жюри предъявило экспрезиденту США Дональду Трампу обвинение по семи эпизодам по делу о несанкционированном хранении около 100 секретных документов.
  • Министерство юстиции США 10 июня опубликовало обвинительный акт по Трампу по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Отмечалось, что ему грозит 400 лет заключения.
  • 13 июня бывший президент США Дональд Трамп прибыл в здание федерального суда города Майами в штате Флорида, где его формально арестовали по делу о неподобающем обращении с секретными документами.
  • 19 июня бывший глава Пентагона Марк Эспер назвал действия 45-го американского президента Дональда Трампа угрозой национальной безопасности США из-за его обращения с секретными документами.
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