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У Байдена обсуждают возможность проверить источники финансирования Маска после его заявлений об Украине, - Bloomberg

21 октября, 2022 пятница
13:56
Мир

Представители администрации Байдена обсуждают, должны ли США проверить некоторые предприятия Илона Маска с точки зрения национальной безопасности после его заявлений об Украине

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что после серии пророссийских заявлений и угроз отключения Starlink Илона Маска могут проверить на угрозу нацбезопасности.

Известно, что окончательного решения о возможной проверке миллиардера еще нет, однако представители правительства могут сделать это по закону, который регулирует Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS), находящийся в ведении министерства финансов США.

Причиной проверки может стать наличие иностранных инвесторов в консорциуме Маска. В группу входят принц Аль-Валид бин Талал из Саудовской Аравии, Binance – криптобиржа, основанная и управляемая уроженцем Китая, а также суверенный фонд благосостояния Катара.

  • 3 октября в верифицированном аккаунте Маска появилась серия провокационных твитов. В частности, Илон Маск предположил, как можно достичь мира в Украине, и предложил поддержать или нет его предложение. Среди пунктов, опубликованных в опросе Маска, - "провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях" и "отдать России Крым". В комментариях Маску предложили демилитаризировать Россию и посоветовали учить историю.
  • 14 октября SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине. Кроме этого, в письме также содержится просьба к Пентагону взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной системы Starlink, которая, по утверждению SpaceX, будет стоить более $120 млн до конца года и может обойтись в около $400 млн в течение следующих 12 месяцев.

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