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У Байдена не рассматривают украинский запрос на кассетные бомбы, - Politico

10 декабря, 2022 суббота
17:10
Мир

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена запросом Украины на поставку кассетных боеприпасов, запрещенных более чем в 100 странах мира

Об этом говорится в Politico со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Джона Кирби.

"Согласно нашей собственной политике у нас есть обеспокоенность по поводу использования такого рода боеприпасов", - сказал он.

При этом Кирби отказался подтвердить какой-либо конкретный запрос со стороны Киева. По данным источников Politico, запрос на кассетные боеприпасы – один из многих, который администрация Байдена сейчас активно не рассматривает.

Несмотря на то что США не подписались под международным запретом, американская сторона не торопится выполнять запрос Украины. Ранее конгресс ограничил полномочия Белого дома по передаче кассетных боеприпасов. Президент или госсекретарь могут обойти ограничения, но должны соблюдать высокие стандарты.

Известно, что кассетные боеприпасы обычно состоят из раскрывающегося в воздухе контейнера, разбрасывая большое количество разрывных "бомб". Они были запрещены из-за большой опасности для мирных жителей, потому что изначально предназначались для поражения военных целей на обширной территории.

  • 9 декабря Белый дом объявил о выделении Украине очередной партии военной помощи в размере $275 млн. Общая сумма военной помощи администрации президента США Джо Байдена составляет уже более 19 миллиардов долларов.

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оружие для Украины
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