Об этом сообщает Politico.

"По словам двух американских чиновников, знакомых с внутренними дискуссиями, заявление Украины о том, что она стремится к ускоренному вступлению в НАТО, стало неожиданностью для администрации Байдена", - говорится в сообщении.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси не поддержала запрос Украины на ускоренное вступление в НАТО через несколько часов после того, как президент Владимир Зеленский сделал соответствующее заявление.

Так, на вопрос Politico, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО, Пелоси отказалась четко одобрить заявку, но сказала, что поддерживает "гарантию безопасности" для Украины.

"Мы очень преданы демократии в Украине. Давайте выиграем эту войну. Но я была бы за то, чтобы Украина имела гарантии безопасности", - цитирует издание Пелоси.

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Литва, Латвия и Эстония поддержали предоставление Украине членства в Альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что НАТО не является частью конфликта, но будет оказывать поддержку Украине, чтобы она могла отстаивать право на самооборону, закрепленное в уставе ООН.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли высказалась в поддержку членства Украины в Североатлантическом альянсе после подачи Киевом заявки на ускоренное вступление.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb