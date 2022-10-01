У Байдена назвали неожиданностью заявку Украины на вступление в НАТО, - Politico
Подача президентом Владимиром Зеленским заявки об ускоренном вступлении Украины в НАТО стала неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена
Об этом сообщает Politico.
"По словам двух американских чиновников, знакомых с внутренними дискуссиями, заявление Украины о том, что она стремится к ускоренному вступлению в НАТО, стало неожиданностью для администрации Байдена", - говорится в сообщении.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси не поддержала запрос Украины на ускоренное вступление в НАТО через несколько часов после того, как президент Владимир Зеленский сделал соответствующее заявление.
Так, на вопрос Politico, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО, Пелоси отказалась четко одобрить заявку, но сказала, что поддерживает "гарантию безопасности" для Украины.
"Мы очень преданы демократии в Украине. Давайте выиграем эту войну. Но я была бы за то, чтобы Украина имела гарантии безопасности", - цитирует издание Пелоси.
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