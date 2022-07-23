У Байдена еще осталось $6 млрд из средств, выделенных на военную помощь Украине, - Foreign Policy
В распоряжении администрации президента США Джо Байдена осталось $6 млрд из выделенных на военную помощь Украине денег
Об этом сообщает в Twitter репортер Foreign Policy Джек Детч.
Журналист ссылается на неназванного представителя Минобороны США.
"В администрации Байдена осталось $6 млрд президентских полномочий на поставку оружия Украине", - говорится в сообщении.
Эти средства нужно потратить до конца фискального года в США, приходящегося на конец сентября.
- Отметим, что Министерство обороны США изучает перспективы поставок Украине боевых самолетов тактической авиации.
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