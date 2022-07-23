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Главная война с Россией У Байдена еще осталось $6 млрд из средств, выделенных на военную помощь Украине, - Foreign Policy

У Байдена еще осталось $6 млрд из средств, выделенных на военную помощь Украине, - Foreign Policy

23 июля, 2022 суббота
00:44
война с Россией

В распоряжении администрации президента США Джо Байдена осталось $6 млрд из выделенных на военную помощь Украине денег

Об этом сообщает в Twitter репортер Foreign Policy Джек Детч.

Журналист ссылается на неназванного представителя Минобороны США.

"В администрации Байдена осталось $6 млрд президентских полномочий на поставку оружия Украине", - говорится в сообщении.

Эти средства нужно потратить до конца фискального года в США, приходящегося на конец сентября.

  • Отметим, что Министерство обороны США изучает перспективы поставок Украине боевых самолетов тактической авиации.

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Джо Байден
США
оружие для Украины
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