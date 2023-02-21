У Байдена был телефонный разговор с Мэлони: говорили о поддержке Украины
Президент США Джо Байден 20 февраля провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони, которая планирует посетить Киев
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Байден говорил вечером с Мэлони после своего визита в Украину, а также перед ее поездкой в украинское государство", - отметили в администрации американского лидера.
В ходе разговора политики подняли тему углубления тесной координации по вопросам поддержки Украины, в частности, обеспечения помощи в области обороны, экономики и гуманитарной сферы.
При этом в Белом доме преодолевали, что президент США ждет возможности приветствовать премьера Италии в Вашингтоне, когда их графики будут согласованы.
- Напомним, Джо Байден неожиданно посетил Украину 20 февраля.
- Мелони намерена прибыть в Киев 21 февраля и уже находится в Польше.
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