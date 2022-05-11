У банков есть избыток "свободных средств", так что ставки на депозиты снижены, – ассоциированный эксперт Case Украина
Ассоциированный эксперт Case Украина Евгений Дубогрыз считает, что банки сейчас достаточно наполнены финансами, поэтому средства от населения в виде депозитов не являются критически необходимыми
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Эксперт отметил, что банки опасаются кредитования населения во время военного положения, поэтому за счет этих финансов они закрывают свои потребности. Необходимости в средствах людей нет, поэтому ставка на депозиты снижается.
"Конечно же, для населения это не слишком приятно, поскольку растет инфляция", - добавил Дубогрыз.
Также он подчеркнул, что, несмотря на изменения ставок в депозитах, людям не стоит волноваться за потерю средств, которые они вложили в банки.
"Президент подписал закон о полном гарантировании вкладов физических лиц, поэтому у населения нет риска потерять средства, которые они вложили в депозиты", – сказал он.
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