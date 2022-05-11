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Главная Экономика У банков есть избыток "свободных средств", так что ставки на депозиты снижены, – ассоциированный эксперт Case Украина
Эксклюзив

У банков есть избыток "свободных средств", так что ставки на депозиты снижены, – ассоциированный эксперт Case Украина

11 мая, 2022 среда
11:11
Экономика экономика

Ассоциированный эксперт Case Украина Евгений Дубогрыз считает, что банки сейчас достаточно наполнены финансами, поэтому средства от населения в виде депозитов не являются критически необходимыми

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Эксперт отметил, что банки опасаются кредитования населения во время военного положения, поэтому за счет этих финансов они закрывают свои потребности. Необходимости в средствах людей нет, поэтому ставка на депозиты снижается.

"Конечно же, для населения это не слишком приятно, поскольку растет инфляция", - добавил Дубогрыз.
Также он подчеркнул, что, несмотря на изменения ставок в депозитах, людям не стоит волноваться за потерю средств, которые они вложили в банки.

"Президент подписал закон о полном гарантировании вкладов физических лиц, поэтому у населения нет риска потерять средства, которые они вложили в депозиты", – сказал он.

  • В апреле цены в Украине выросли на 15,9%, а к концу года инфляция может превысить 20%

  • Экономика Украины может восстановиться после падения на треть этого года на 25% в следующем при условии, если будут приложены масштабные усилия для ее восстановления
     

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