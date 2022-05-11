Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Эксперт отметил, что банки опасаются кредитования населения во время военного положения, поэтому за счет этих финансов они закрывают свои потребности. Необходимости в средствах людей нет, поэтому ставка на депозиты снижается.



"Конечно же, для населения это не слишком приятно, поскольку растет инфляция", - добавил Дубогрыз.

Также он подчеркнул, что, несмотря на изменения ставок в депозитах, людям не стоит волноваться за потерю средств, которые они вложили в банки.



"Президент подписал закон о полном гарантировании вкладов физических лиц, поэтому у населения нет риска потерять средства, которые они вложили в депозиты", – сказал он.

В апреле цены в Украине выросли на 15,9%, а к концу года инфляция может превысить 20%

Экономика Украины может восстановиться после падения на треть этого года на 25% в следующем при условии, если будут приложены масштабные усилия для ее восстановления



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