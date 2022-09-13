У Балаклеи найден сбитый самолет оккупантов Су-34
Возле недавно освобожденной Балаклеи на Харьковщине украинские военные нашли остатки самолета оккупантов Су-34
Об этом говорится на странице Командования Воздушных сил в соцсети.
"На освобожденных территориях продолжают находить уничтоженные российские самолеты. Так, у Балаклеи найдены остатки Су-34 RF-95808, 24 "красный" – отмечено в сообщении.
Самолет был из состава 47-го авиационного полка города Воронеж.
- Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов, уничтожили вражеский самолет, 22 боевые бронемашины и 7 танков.
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