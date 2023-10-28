Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией У Бахмута враг пытается перехватить контроль за передним краем, - заместитель командира 3-й ОШБр
Эксклюзив

У Бахмута враг пытается перехватить контроль за передним краем, - заместитель командира 3-й ОШБр

28 октября, 2023 суббота
09:30
Война с Россией

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ майор Родион Кудряшов отметил, что враг пытается восстановить утраченное положение вокруг Бахмута

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В Донецкой области начинаются дожди, что усложняет любые действия ВСУ, а также действия противника. В связи с погодными условиями произойдет пауза. На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной. Противник пытается восстановить утраченное положение и производить штурмовые действия, но успеха не имеет ", – заметил Кудряшов.

По словам заместителя командира 3-й ОШБр, враг пытается перехватить инициативу на Бахмутском направлении.

"Оккупанты пытаются работать над тем, чтобы забрать инициативу. А это контроль за передним краем, контроль за передвижением резервов, контроль за артиллерийским вооружением. Эти действия тоже безрезультативны со стороны врага. Ситуация полностью контролируется ВСУ", - подчеркнул Кудряшов.

  • Российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку Донецкой области. Однако Силы обороны отразили более 20 атак на этом направлении и нанесли врагу значительные потери - 560 боевиков в сутки.
  • 27 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал военный кабинет, на котором обсудили ситуацию на основных направлениях фронта и обеспечение украинских военных для обороны и наступления.
Новости
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
Военные новости
потери окуппантов
наступление ВСУ
Читайте также:
Автор Алексей Голобуцкий
27 октября, 2023 пятница
"Слуга" Мазурашу хочет легализовать "уклонистов"
27 октября, 2023 пятница
ISW рассказал, как большие потери РФ возле Авдеевки повлияют на ситуацию на фронте
Артем Бондаренко та Ілкай Гюндоган (праворуч), Барселона - Шахтар
26 октября, 2023 четверг
Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Шахтера" после поражения "Барселоне"
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 37.99
  • EUR
    Покупка 39.45
    Продажа 40.49
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
28 октября
11:05
Оккупанты не могут оправдать надежды Кремля на захват Авдеевки, - британская разведка
10:57
ветер
В Киеве порывистый ветер вызвал падение деревьев: есть погибший и травмированные
10:45
Обновлено
В Казахстане на шахте произошел пожар: погибли 16 человек
10:24
Венгрия
Венгрия не согласится на санкции против российского газа, нефти и атома, - глава МИД Венгрии
10:18
В центре Киева неизвестный напал с ножом на человека, правоохранители задержали подозреваемого
10:16
Латвийские пограничники обнаружили на границе с Беларусью двух мертвых мигрантов
10:16
Эксклюзив
Он себя еще покажет: дипломат Климкин о новом американском спикере Майке Джонсоне
10:08
OPINION
Я уже не верю, что государство снабдит меня оружием
10:00
28 октября День освобождения Украины от фашистских захватчиков
09:58
Обновлено
Умеров поговорил с Остином: речь шла о предстоящей встрече в формате "Рамштайн"
09:52
В России заявили о сбитых 6 беспилотниках в двух областях
09:30
В Укрэнерго назвали количество крупных энергообъектов, которые РФ атаковала прошлой зимой
09:20
Обновлено
Украинская ПВО ночью над Днепропетровщиной уничтожила 3 вражеских ракеты
08:54
Израиль заявил о ликвидации руководителя военно-воздушных сил ХАМАС
08:38
ЮНИСЕФ потеряло связь со всеми своими работниками в Газе
08:31
Эксклюзив
"Погода стала на нашу сторону": офицер ВСУ о ситуации вокруг Авдеевки
08:30
Анонс
"Барселона" - "Реал": где и когда смотреть Эль Класико 28 октября
08:30
Аналитика
Роберт Фицо
"Премьер реваншистов, который безжалостно врывается во власть". Какие условия выдвигает Фицо и как Словакия будет помогать Украине
08:29
Оккупанты в Луганской области строят собственные мобильные сети: будут контролировать каждый звонок жителей, - ОВА
08:14
США прекратили экспорт гражданского огнестрельного оружия на 90 дней
08:03
OPINION
Почему не стоит заранее проклинать Джонсона
08:01
Обновлено
В Херсоне раздались взрывы: россияне ударили по центру города
08:00
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 12-го тура
08:00
Обзор
Памятка для кулаков, роман из Ирпеня и страх умереть без тебя – 5 книг о зависимости от прошлого
07:55
Обновлено
Силы обороны в сутки ликвидировали 22 танка, 18 артсистем и 740 военных РФ, - Генштаб
07:46
Борис Джонсон будет работать ведущим на британском телеканале
07:28
Способна обезвреживать 95% всех мин: в Харьковской области разработали 16-тонную машину для разминирования
06:36
Страны Латинской Америки приняли резолюцию с осуждением российской агрессии против Украины
06:20
Спрятали среди бананов: в турецком порту изъяли более 600 кг кокаина
06:00
В США обнаружили мертвым мужчину, который расстрелял 22 человека в штате Мэн
05:36
Південна Корея
В Южной Корее отказались легализовывать гей-браки в армии
05:08
Встреча Байден и Си Цзиньпин может состояться уже в ноябре, - Reuters
04:40
ЕС принял решение о передаче Украине доходов от замороженных активов РФ на €3 млрд
04:12
"Нет фашизма! Нет путинизма!": в Бельгии избили пророссийского политика из Нидерландов
03:44
В ISW отметили продвижение ВСУ на левом берегу Днепра
03:16
Обновлено
ЦАХАЛ начала сухопутную операцию в Газе, палестинцы заявляют о танковых обстрелах
02:44
Ночная атака РФ на Украину: в Днепре слышны звуки взрывов
02:20
Кислица в ООН выразил убеждение, что "влечение справедливости" догонит Россию
01:52
Незаконно осужденный заместитель председателя Меджлиса Джеляла этапируют в Сибирь
01:02
Три страны призвали к быстрому прогрессу в нормализации отношений между Сербией и Косово
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV