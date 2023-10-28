У Бахмута враг пытается перехватить контроль за передним краем, - заместитель командира 3-й ОШБр

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В Донецкой области начинаются дожди, что усложняет любые действия ВСУ, а также действия противника. В связи с погодными условиями произойдет пауза. На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной. Противник пытается восстановить утраченное положение и производить штурмовые действия, но успеха не имеет ", – заметил Кудряшов.

По словам заместителя командира 3-й ОШБр, враг пытается перехватить инициативу на Бахмутском направлении.

"Оккупанты пытаются работать над тем, чтобы забрать инициативу. А это контроль за передним краем, контроль за передвижением резервов, контроль за артиллерийским вооружением. Эти действия тоже безрезультативны со стороны врага. Ситуация полностью контролируется ВСУ", - подчеркнул Кудряшов.