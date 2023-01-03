Об этом информирует в телеграме главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный .

3 января Залужный провел первый разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Рассказал об изменениях в оперативно-стратегической ситуации, прежде всего в наземном и воздушном пространствах Украины. Тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово – Кременная, а также на направлении Лисичанска. Самой сложной ситуация остается на участке Соледар – Бахмут – Майорск", - пишет Залужный.

Главнокомандующий рассказал, как враг фактически по своим трупам пытается продвигаться вперед, однако подразделения ВСУ сдерживают наступление РФ. На Донецком направлении украинским воинам удалось удержать позиции вокруг Авдеевки и продолжить контрнаступление.

"Мы надежно держим оборонительные рубежи на Запорожском направлении и прилагаем усилия для защиты от вражеских обстрелов Херсона, прежде всего мирных жителей и объектов критической инфраструктуры города. Ситуация на границе с Беларусью полностью контролируется", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Также сообщается, что с 31 декабря 2022 года до утра 3 января Россия нанесла 14 ударов крылатыми ракетами и применила 94 дрона-камикадзе типа "Shahed-136".

Залужный добавил, что вместе с генералом Марком Милли они обсудили потребности Сил обороны для продолжения борьбы с российским агрессором.

"Поблагодарил генерала Милли за предоставленные при его активном содействии зенитные ракетные комплексы иностранного производства. Сегодня они спасают жизнь прежде всего мирных граждан Украины. Я высоко ценю лидерство генерала Милли в оказании Украине военной помощи. Взаимное доверие и общее видение помогают повышать способности украинского войска защищать мирные города и села нашего государства, являющегося гарантией безопасности во всей Европе", - написал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.

30 декабря 2022 года, поздравляя украинских защитников и защитниц, а также их родных, с Новым годом, Валерий Залужный заверил , что у Украины хватит сил одолеть врага.

2 января Залужный подвел итоги года: ВСУ освободили 40% оккупированных территорий, в 17 странах прошли обучение более 20 тыс. воинов.

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