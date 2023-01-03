Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией "У Бахмута враг фактически по своим трупам пытается продвигаться вперед": Залужный провел первый разговор с генералом Милли в этом году

"У Бахмута враг фактически по своим трупам пытается продвигаться вперед": Залужный провел первый разговор с генералом Милли в этом году

3 января, 2023 вторник
20:42
война с Россией

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины провел первый разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США о попытках России продвинуться вблизи Бахмута

Об этом информирует в телеграме главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный .

3 января Залужный провел первый разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Рассказал об изменениях в оперативно-стратегической ситуации, прежде всего в наземном и воздушном пространствах Украины. Тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово – Кременная, а также на направлении Лисичанска. Самой сложной ситуация остается на участке Соледар – Бахмут – Майорск", - пишет Залужный.

Главнокомандующий рассказал, как враг фактически по своим трупам пытается продвигаться вперед, однако подразделения ВСУ сдерживают наступление РФ. На Донецком направлении украинским воинам удалось удержать позиции вокруг Авдеевки и продолжить контрнаступление.

"Мы надежно держим оборонительные рубежи на Запорожском направлении и прилагаем усилия для защиты от вражеских обстрелов Херсона, прежде всего мирных жителей и объектов критической инфраструктуры города. Ситуация на границе с Беларусью полностью контролируется", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Также сообщается, что с 31 декабря 2022 года до утра 3 января Россия нанесла 14 ударов крылатыми ракетами и применила 94 дрона-камикадзе типа "Shahed-136".

Залужный добавил, что вместе с генералом Марком Милли они обсудили потребности Сил обороны для продолжения борьбы с российским агрессором.

"Поблагодарил генерала Милли за предоставленные при его активном содействии зенитные ракетные комплексы иностранного производства. Сегодня они спасают жизнь прежде всего мирных граждан Украины. Я высоко ценю лидерство генерала Милли в оказании Украине военной помощи. Взаимное доверие и общее видение помогают повышать способности украинского войска защищать мирные города и села нашего государства, являющегося гарантией безопасности во всей Европе", - написал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.

  • 30 декабря 2022 года, поздравляя украинских защитников и защитниц, а также их родных, с Новым годом, Валерий Залужный заверил , что у Украины хватит сил одолеть врага.
  • 2 января Залужный подвел итоги года: ВСУ освободили 40% оккупированных территорий, в 17 странах прошли обучение более 20 тыс. воинов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Россия
военные силы Украины
США
Военные новости
Валерий Залужный
Читайте также:
російські танки, окупанти, оркі
2 января, 2023 понедельник
В украинской разведке не исключают, что россияне могут пойти в наступление одновременно с севера и востока
Трапезна церква КПЛ
31 декабря, 2022 суббота
Священники Московского патриархата провели последнее богослужение в Киево-Печерской Лавре
Орест Сохар
Автор Орест Сохар
3 января, 2023 вторник
Тезисы тайного новогоднего обращения Путина к орде
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.95
    Покупка 39.95
    Продажа 40.75
  • EUR
    Покупка 41.53
    Продажа 42.6
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
3 января
21:26
Момент прилета зафиксировали видеокамеры: киевский Дворец "Украина" просит помощи в восстановлении после ракетной атаки 31 декабря
21:02
Эрдоган планирует пообщаться по телефону с Путиным и Зеленским в среду, 4 января
20:52
"Есть слухи из разных источников, что будет полная мобилизация и наступление": ГУР перехватило разговор российских военных
20:45
Ночной обстрел Дружковки: россияне применили два "искандера", один человек погиб
20:10
Обзор
Победные новости 314-го дня войны: запуск украинских спутников, уничтожение базы оккупантов в Токмаке и планы присоединения Украины к "клубу богатых стран"
20:08
Создать "купол" противовоздушной обороны над всей Украиной в ближайшие годы физически невозможно, - Воздушные силы
20:00
В деоккупированной Балаклее заработала многопрофильная больница, разрушенная захватчиками
20:00
OPINION
Зачем россиянам культ смерти?
19:55
Много раненых оккупантов и их нетрезвое поведение: из оккупированного Мелитополя бегут российские медики
19:37
В США погиб известный автогонщик и звезда YouTube Кен Блок
19:27
Reuters идентифицировало российских агентов влияния в Германии: экс-агент ГРУ, правые экстремисты и "казаки"
19:17
Шмыгаль: в этом году направим половину бюджета на ВСУ и планируем начать переговоры о вступлении в ЕС
19:16
Эксклюзив
В Мукачево местные жители производят для ВСУ тактические перископы из водопроводных пластиковых труб, - волонтер Адаменко
19:14
Пригожин объяснил неспособность взять Бахмут наличием "500 линий обороны" в городе
18:52
Оккупанты за сутки совершили 18 обстрелов из РСЗО и 8 авиаударов по территории Украины
18:42
ВСУ ударили по районам скопления оккупантов и поразили два вражеских пункта управления
18:42
В Германию прибыл первый груз сжиженного газа из США
18:41
Военно-морские силы ликвидировали мину в Одесской области
18:38
Эксклюзив
78% украинцев считают, что власть должна вмешаться в деятельность УПЦ МП, - заместитель директора КМИС
18:30
"Снести при первой же возможности": в Эстонии хотят убрать еще два памятника с советской символикой
18:28
Польша обратилась к руководству ООН за поддержкой в вопросе репараций от Германии за Вторую мировую
18:14
SpaceX запустила на орбиту украинский спутник PolyITAN-HP-30
18:07
"Изменение географии": в Индии опасаются, что Китай поступит с их страной так, как Россия с Украиной
18:06
OPINION
У новейших батыев никаких шансов
17:35
Эксклюзив
США видят Украину партнером по формированию нового мира, мы будем одними из его лидеров, - политконсультант Васильев
17:18
НАТО
НАТО имеет намерение сделать взнос стран в бюджет Альянса в размере 2% от ВВП обязательным
17:14
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:01
Разворовывали миллионы гривен на экспорте украинского зерна: СБУ ликвидировала коррупционную схему на таможне
17:01
Интернет во время отключения электричества: провайдерам из всех областей передали батареи для питания сетей
16:59
"Есть конкретные решения": Зеленский обсудил с Риши Сунаком оборонное сотрудничество
16:52
Эксклюзив
РФ завершает подготовку мобилизованных, среди задач – усиление обороны на Юге и оккупация Донетчины, – эксперт Defense Express Рябых
16:47
Александр Мамай
"Охотятся на мою должность": мэр Полтавы Мамай прокомментировал подозрение в разглашении данных о военных
16:40
Олаф Шольц
Германия готова арестовать российские активы в пользу Украины, но при определенных условиях, - Bloomberg
16:35
Эксклюзив
Скорее всего, россияне будут отводить войска от Бахмута, – военный аналитик Гетьман
16:30
В подвале отделения херсонской полиции обнаружили очередной застенок оккупантов
16:23
Prozorro
Правительство временно отменило аукционы на Prozorro из-за отключения электричества в результате обстрелов
16:20
Зима продолжается: синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании, осадках и заморозках
16:06
OPINION
Почему переход празднования Рождества сложен для украинцев
15:58
Поляки выбрали Зеленского мировым политиком 2022 года, – опрос
15:40
Оккупанты ударили ракетами по Краматорску, есть раненый
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV