Об этом он сообщил в эфире Еспресо.



"Идут тяжелые бои, я бы даже сказал, адские бои. Враг ведет себя, как раненый зверь, который бросается в последнюю атаку, понимая, что ему недолго осталось. В последние две недели возникает какая-то рефлексия с Первой и Второй мировыми войнами, идут масштабные и очень горячие бои. Сегодня Бахмут – это украинская крепость, которая принимает на себя удар и дает нашим побратимам наступать на других направлениях. Мы держимся, хотя ситуация сложная, но у россиян ничего не получится", - отметил офицер батальона "Свобода".



Андрей Ильенко подчеркнул, что украинские подразделения продолжают держать рубежи.



"Россияне используют тактику, которая была еще 80 лет назад: это и заградотряды, которые расстреливают тех, кто отказывается идти в атаку. Враг использует своих мобиков , также очень много зэков, которых отправляют в атаки, чтобы выявить наши огневые точки. Кроме пехоты, противник использует артиллерию, авиацию, танки, запрещенные фосфорные боеприпасы. На поле боя у Бахмута нет живого места, то есть на каждый квадратный метр есть прилет - такая интенсивность артиллерийского огня. Я хочу, чтобы знала вся страна, что те украинские пехотинцы, которые сейчас здесь в окопах, это герои. И принимают, возможно, самый тяжелый удар на этот момент. Возле Бахмута мы сковываем огромную российскую группировку и даем возможность украинским силам развивать успех на других направлениях", - подчеркнул Ильенко.

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