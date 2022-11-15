У Бахмута продолжаются ожесточенные бои, враг ведет себя, как раненый зверь, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
Офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко рассказал, что вокруг Бахмута высокая интенсивность артиллерийского огня, на поле боя нет живого места, прилет - на каждом квадратном метре
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
"Идут тяжелые бои, я бы даже сказал, адские бои. Враг ведет себя, как раненый зверь, который бросается в последнюю атаку, понимая, что ему недолго осталось. В последние две недели возникает какая-то рефлексия с Первой и Второй мировыми войнами, идут масштабные и очень горячие бои. Сегодня Бахмут – это украинская крепость, которая принимает на себя удар и дает нашим побратимам наступать на других направлениях. Мы держимся, хотя ситуация сложная, но у россиян ничего не получится", - отметил офицер батальона "Свобода".
Андрей Ильенко подчеркнул, что украинские подразделения продолжают держать рубежи.
"Россияне используют тактику, которая была еще 80 лет назад: это и заградотряды, которые расстреливают тех, кто отказывается идти в атаку. Враг использует своих мобиков , также очень много зэков, которых отправляют в атаки, чтобы выявить наши огневые точки. Кроме пехоты, противник использует артиллерию, авиацию, танки, запрещенные фосфорные боеприпасы. На поле боя у Бахмута нет живого места, то есть на каждый квадратный метр есть прилет - такая интенсивность артиллерийского огня. Я хочу, чтобы знала вся страна, что те украинские пехотинцы, которые сейчас здесь в окопах, это герои. И принимают, возможно, самый тяжелый удар на этот момент. Возле Бахмута мы сковываем огромную российскую группировку и даем возможность украинским силам развивать успех на других направлениях", - подчеркнул Ильенко.
- 14 ноября спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что противник пытается проводить десятки штурмовых действий за сутки в Донецкой области.
- Также командир батальона "Свобода" Петр Кузык отметил, что город Бахмут претерпел огромные разрушения и подвергается ежедневному артиллерийскому обстрелу.
- 15 ноября Институт изучения войны заявил, что РФ перекидывает войска с херсонского на донецкое направление, но это не принесет ей оперативного успеха.
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