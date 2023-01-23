У Бахмута пограничники захватили позицию кафиров с помощью минометов

Об этом сообщила прессслужба ГНСУ .

Там указывают, что защитники Бахмута активно используют тяжелое вооружение для обороны и контратак возле этого города-крепости.

Кроме этого, сообщается, что вчера, 22 января, одно из пограничных подразделений, недавно выдержавшее ряд штурмовых ударов противника, продвинулось вперед и заняло позицию оккупантов. Огневую поддержку контратаки обеспечили пограничные боевые группы минометов.

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"Под мощным влиянием огневого поражения российские оккупанты бросили свой рубеж и скрылись. Наши бойцы зачистили местность и закрепились на ней. Потери противника уточняются", - отметили там.

Аналитики Института изучения войны утверждают , что сложная оборона Бахмута является целесообразным проявлением тактики ВСУ, предполагающей работу на истощение врага.

71-я егерская бригада ДШВ ликвидирует кафиров в районе Бахмута. В этот раз воинам удалось загнать россиян в ловушку с помощью самоходной установки "Краб" и уничтожить их.

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