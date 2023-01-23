У Бахмута пограничники захватили позицию кафиров с помощью минометов
Военнослужащие Государственной пограничной службы в понедельник, 23 января, продвинулись в районе города Бахмут Донецкой области и заняли позицию российско-оккупационных войск
Об этом сообщила прессслужба ГНСУ .
Там указывают, что защитники Бахмута активно используют тяжелое вооружение для обороны и контратак возле этого города-крепости.
Кроме этого, сообщается, что вчера, 22 января, одно из пограничных подразделений, недавно выдержавшее ряд штурмовых ударов противника, продвинулось вперед и заняло позицию оккупантов. Огневую поддержку контратаки обеспечили пограничные боевые группы минометов.
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"Под мощным влиянием огневого поражения российские оккупанты бросили свой рубеж и скрылись. Наши бойцы зачистили местность и закрепились на ней. Потери противника уточняются", - отметили там.
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