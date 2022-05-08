У "Азова" есть связь с командованием, их приказ – держать оборону

Трансляцию брифинга ведет телеканал Еспресо.TV .

Офицер управления разведки Илья Самойленко рассказал, что военные на Азовстали получили приказ держать оборону.

"Бойцы будут стоять столько, сколько нужно", - сказал во время трансляции Самойленко.

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Напомним, защитники Мариуполя заявили, что плен для "Азова" неприемлем, потому что это слишком большой подарок врагу .

Ранее офицеры штаба обороны Мариуполя, подразделения которых продолжают удерживать комбинат "Азовсталь", назвали суммарные данные по потерям врага и жертвам среди мирных жителей города.

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