У "Азова" есть связь с командованием, их приказ – держать оборону
Офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко рассказал, что защитники Мариуполя связаны с командованием и получили приказ от него держать оборону
Трансляцию брифинга ведет телеканал Еспресо.TV .
Офицер управления разведки Илья Самойленко рассказал, что военные на Азовстали получили приказ держать оборону.
"Бойцы будут стоять столько, сколько нужно", - сказал во время трансляции Самойленко.
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- Напомним, защитники Мариуполя заявили, что плен для "Азова" неприемлем, потому что это слишком большой подарок врагу .
- Ранее офицеры штаба обороны Мариуполя, подразделения которых продолжают удерживать комбинат "Азовсталь", назвали суммарные данные по потерям врага и жертвам среди мирных жителей города.
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