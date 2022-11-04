Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Вокруг Авдеевки ведутся тяжелые бои, там сейчас самый напряженный участок Донецкого фронта. Это все граничит с населенными пунктами Пески, Водяное, которые являются одной линией, и защищает нас с юга от врага. Марьинка и Курахово наши, а это 15-20 км от Донецка, то есть мы практически ничего не потеряли и держимся", - прокомментировал боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины.



Ярослав Лысенко отметил, что сейчас нет того артиллерийского вала противника, как было в апреле.



"Враг совершает какие-то атаки и пытается занять серые зоны, но никакого успеха россияне здесь не имеют, а временно занятые противником 300 или 50 метров – это смешно. Линия столкновения гибкая и живая, соответственно, может двигаться. Главная наша задача – сохранить личный состав, поэтому можем отступить за какое-нибудь кукурузное поле, но потом мы отобьем уже полтора километра благодаря западной артиллерии", - объяснил Лысенко.

29 октября Институт изучения войны пришел к выводу, что заявления россиян об успехах в районе Бахмута в Донецкой области не соответствуют действительности

31 октября начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что за сутки противник 40 раз безуспешно наступал на Авдеевском направлении.

3 ноября офицер ВСУ Валерий Прозапас отметил, что враг пытается выйти на оперативное пространство, чтобы захватить Бахмут и Авдеевку

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb