У Авдеевки сейчас самый напряженный участок Донецкого фронта, - боец батальона "Свобода" Лысенко
Ярослав Лысенко, боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины с Донетчины сообщил, что противник совершает атаки и пытается занять серые зоны, но успеха не имеет
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Вокруг Авдеевки ведутся тяжелые бои, там сейчас самый напряженный участок Донецкого фронта. Это все граничит с населенными пунктами Пески, Водяное, которые являются одной линией, и защищает нас с юга от врага. Марьинка и Курахово наши, а это 15-20 км от Донецка, то есть мы практически ничего не потеряли и держимся", - прокомментировал боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины.
Ярослав Лысенко отметил, что сейчас нет того артиллерийского вала противника, как было в апреле.
"Враг совершает какие-то атаки и пытается занять серые зоны, но никакого успеха россияне здесь не имеют, а временно занятые противником 300 или 50 метров – это смешно. Линия столкновения гибкая и живая, соответственно, может двигаться. Главная наша задача – сохранить личный состав, поэтому можем отступить за какое-нибудь кукурузное поле, но потом мы отобьем уже полтора километра благодаря западной артиллерии", - объяснил Лысенко.
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