У арестованного оккупантами в Крыму журналиста Есипенко ухудшилось состояние здоровье, - жена

Об этом заявила его жена Екатерина Есипенко в комментарии Крым.Реалии .

Она связала это с пытками оккупантами своего мужа.

По ее словам, в СИЗО Есипенко не дают необходимую помощь, неделю назад за ним приезжала "скорая" и увезла в гражданскую больницу.

"После пыток у Владислава, конечно, ухудшилось состояние здоровья. Беспокоит артериальное давление, обострилась мочекаменная болезнь, стал плохо видеть. Врач-уролог сообщил, что при диагнозе мочекаменная болезнь и наличии камня удары во время пыток в область живота могут привести к серьезным последствиям", - сообщила Есипенко.

Напомним, оккупанты задержали корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко 10 марта 2021 года. Его обвинили в незаконном изготовлении взрывного устройства.

12 марта Есипенко поместили под стражу. 1 апреля так называемый "Киевский районный суд Симферополя" продлил его арест до 11 июля.

К задержанному журналисту в течение 27 дней не допускали адвокатов. Позже он сообщил о пытках со стороны российских спецслужб.

6 июля оккупационный суд в Симферополе продлил на полгода арест незаконно удерживаемого гражданина Украины журналиста Владислава Есипенко.

16 июля Есипенко объявили обвинительное заключение, ему грозит до 18 лет заключения .