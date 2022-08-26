Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Эта ночь была напряженная, враг сосредотачивается на удержании своих позиций. Сегодня ночью, 26 августа, были нанесены авиаудары по вражеским позициям. С оккупированной Херсонщины передают, что были слышны взрывы возле Антоновского моста, уже традиционно в последнее время. Снова раздавались взрывы в Новой Каховке и Бериславе, то есть последовательно ВСУ уничтожают тыловые запасы врага и держат под контролем транспортные артерии", - сообщил депутат облсовета.



Сергей Хлань отметил, что противник упорно наводит разные переправы, в том числе и плавучую, используя баржи, а также наспех ремонтирует дорожное покрытие Антоновского моста.



"Оккупанты подстроились в последнее время и сделали определенный запас строительных материалов возле Антоновского моста, они украли металл с Херсонского судоремонтного завода и отстраивают покрытие моста при помощи металла. Если говорить о дамбе Каховской ГЭС, то там россияне сделали запас дорожных плит, которыми ремонтируют пробоины. То есть к этим обеим переправам оккупанты стащили большое количество инженерной техники, враг начал отстраивать плавучий мост из барж возле Антоновского моста, баржи между собой закрепляют и фиксируют к опорам моста, а сверху по баржам обустраивают дорожное покрытие, соответственно, планируют использовать это сооружение как плавучий мост. Но наша артиллерия отработает и эту цель", - объяснил Хлань.



Депутат облсовета подытожил, что противник научился в срочном порядке чинить пробоины от нашей артиллерии, но ВСУ держат под постоянным контролем все эти объекты.

3 августа ОК "Юг" сообщило, что ВСУ обстреляли Антоновский мост и подтвердили существенные повреждения Каховского.

Также британская разведка выяснила, что российские оккупанты разворачивают в Херсоне наплавную переправу через Днепр, чтобы заменить поврежденный ВСУ Антоновский мост.

Кроме того, Роман Костенко, полковник СБУ, отметил, что противник ищет возможности в Херсонской области построить переправы, где они будут менее заметны.

Владислав Селезнев, военный эксперт и полковник Вооруженных сил Украины, отметил, что россияне создали сеть понтонно-мостовых переправ в Херсонской области для обеспечения группировки на западном берегу Днепра.

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