English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией У Антоновского моста продолжаются традиционные взрывы, оккупанты подтягивают инженерную технику и баржи к переправам, - депутат облсовета Хлань
Эксклюзив

У Антоновского моста продолжаются традиционные взрывы, оккупанты подтягивают инженерную технику и баржи к переправам, - депутат облсовета Хлань

26 августа, 2022 пятница
09:08
война с Россией

Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета, отметил, что противник научился в срочном порядке латать пробоины на мостах, но мы держим под постоянным контролем все эти объекты

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Эта ночь была напряженная, враг сосредотачивается на удержании своих позиций. Сегодня ночью, 26 августа, были нанесены авиаудары по вражеским позициям. С оккупированной Херсонщины передают, что были слышны взрывы возле Антоновского моста, уже традиционно в последнее время. Снова раздавались взрывы в Новой Каховке и Бериславе, то есть последовательно ВСУ уничтожают тыловые запасы врага и держат под контролем транспортные артерии", - сообщил депутат облсовета.

Сергей Хлань отметил, что противник упорно наводит разные переправы, в том числе и плавучую, используя баржи, а также наспех ремонтирует дорожное покрытие Антоновского моста.

"Оккупанты подстроились в последнее время и сделали определенный запас строительных материалов возле Антоновского моста, они украли металл с Херсонского судоремонтного завода и отстраивают покрытие моста при помощи металла. Если говорить о дамбе Каховской ГЭС, то там россияне сделали запас дорожных плит, которыми ремонтируют пробоины. То есть к этим обеим переправам оккупанты стащили большое количество инженерной техники, враг начал отстраивать плавучий мост из барж возле Антоновского моста, баржи между собой закрепляют и фиксируют к опорам моста, а сверху по баржам обустраивают дорожное покрытие, соответственно, планируют использовать это сооружение как плавучий мост. Но наша артиллерия отработает и эту цель", - объяснил Хлань.

Депутат облсовета подытожил, что противник научился в срочном порядке чинить пробоины от нашей артиллерии, но ВСУ держат под постоянным контролем все эти объекты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
оккупированные территории
Новая Каховка
Читайте также:
білоруські військові
24 августа, 2022 среда
В украинской разведке оценили риск наступления из Беларуси
Радбез ООН
24 августа, 2022 среда
Россия пыталась заблокировать выступление Зеленского на заседании Совбеза ООН
Олексій Данілов
25 августа, 2022 четверг
Данилов призывает готовиться к затяжным боям с Россией: у нас будет большая война с ней
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.67
    Покупка 39.67
    Продажа 40.47
  • EUR
    Покупка 39.64
    Продажа 40.64
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
26 августа
09:32
На фото уничтожена военная техника оккупантов
Около 46,2 тыс. захватчиков, 1936 танков и 834 беспилотника: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны
09:19
Новая порция фейков от оккупантов: Россия "восстанавливает социальные объекты, разрушенные в результате действий киевского режима"
09:11
Обновлено
В Донецкой области оккупанты за сутки убили двух мирных жителей и еще 6 ранили
09:08
В Николаеве ночью прогремели взрывы
09:08
Интервью
Религиовед Игорь Козловский: Современная Украина в трех словах - это свобода, достоинство, идентичность
08:52
Враг бил по трем районам Днепропетровщины: разрушены дома и санаторий, пожар в ангаре с техникой на дорожном предприятии
08:50
Украинская гемблинговая компания помогает Вооруженным силам через своих сотрудников
08:36
Николай Княжицкий
Украинцы поддерживают Тайвань
08:30
Армия РФ утром попала в Славянский химико-механический техникум
08:15
США нанесли авиаудары по связанным с Ираном целям в Сирии, - Байден
07:57
Оккупанты принимают меры по восполнению потерь на Южнобужском направлении, - Генштаб ВСУ
07:52
За сутки от COVID-19 в мире умерло более полутысячи человек
07:31
Эксклюзив
Е-командировка или е-отпуск: тысячам военнообязанных мужчин дадут право выехать из Украины
07:14
Гауляйтер из Михайловки на Запорожье Сушко, машину которого взорвали, накануне жаловался на оккупантов, - СМИ
06:55
Wi-Fi
Около тысячи украинских школ уже имеют в укрытиях Wi-Fi
06:50
Пентагон: Путин ждет истощения украинцев и усталости их союзников, от плана захватить Украину он не отказался
06:44
На этой площади были слышны взрывы снарядов, - Вакарчук показал непокоренный Харьков
05:58
Указом об увеличении армии России Путин пытается избежать всеобщей мобилизации, - ISW
05:45
Лига конференций: где и когда смотреть жеребьевку турнира, в котором сыграет "Днепр-1"
05:28
Минобороны Украины отреагировало на указ Путина об увеличении российской армии: должны закупить 2 млн мешков для трупов
05:19
Лига Европы: где и когда смотреть жеребьевку турнира, в котором сыграет "Динамо"
05:08
Россия ответственна за атаки на ЗАЭС и вокруг нее, - ISW
04:47
Жан Беленюк
Нардеп-борец Беленюк ответил, что делать с белорусами, поддерживающими Россию
04:36
Российские штурмовики нанесли пять ударов по позициям ВСУ на Юге
03:05
Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море
02:38
Украинская авиация обстреляла ПВО россиян в Херсоне
01:31
Карим Бензема
УЕФА назвал имя лучшего футболиста сезона
00:59
ВСУ уничтожили два командных пункта РФ в Херсонской области
00:48
Олаф Шольц
У нас будет война еще на пару веков. Шольц высказался за неизменность европейских границ
00:34
Они уже формировали танковый корпус. Генерал Романенко об указе Путина об увеличении численности русской армии
00:25
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 августа
00:15
В оккупированной Горловке горел завод "Стирол"
00:05
За день из территории РФ по Сумщине выпустили сотню разных боеприпасов, – Живицкий
2022, четверг
25 августа
23:56
Оккупанты в Севастополе запустили чат-бот для доносов на симпатиков Украины
23:45
Попытки россиян "заменить" мосты в Херсонской области под огневым контролем ВСУ, - пресс-секретарь ОК Юг
23:43
SpaceX Илона Маска снизила для украинцев стоимость интернета Starlink
23:42
На правительство Нидерландов подали в суд из-за смерти младенца в приюте для беженцев
23:31
Тайвань передал Украине 800 беспилотников Revolver 860
23:19
"Мы не можем позволить себе больше терять время". МАГАТЭ выступило с заявлением о ситуации на Запорожской АЭС
23:03
Зеленский уверен, что Европа достаточно сильна, чтобы не уступить поддаться на энергетический шантаж России
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV