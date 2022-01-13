У американских дипломатов в Женеве и Париже обнаружили "гаванский синдром", - The Wall Street Journal
По меньшей мере, у четырех дипломатов США в Женеве и Париже обнаружили так называемый гаванский синдром, который Вашингтон считает следствием атаки с использованием микроволнового оружия
Об этом сообщает The Wall Street Journal .
У нескольких сотрудников дипломатических миссий США в Женеве и Париже обнаружили загадочное неврологическое заболевание, известное как гаванский синдром.
По данным издания, возможные атаки на американских дипломатов в двух городах произошли летом 2021 года. В Женеве гаванский синдром обнаружили как минимум у трех чиновников, как минимум одного из них эвакуировали в США на лечение. В Париже известно об одном пострадавшем.
"Гаванский синдром" – это совокупность неврологических симптомов, включающих в себя головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом. Правительство США считает это заболевание следствием атаки с использованием микроволнового оружия. Впервые он был зафиксирован у сотрудников посольств Канады и США в Гаване на Кубе 2016 года.
С этого времени о симптомах гаванского синдрома сообщали более 200 американских дипломатов, сотрудников разведки и другого персонала, дислоцированных за пределами США.
Госдепартамент США не прокомментировал инцидент, ссылаясь на конфиденциальность.
Ранее в США подозревали Россию в атаках на пострадавших от гаванского синдрома американских чиновников, а осенью 2021 года директор ЦРУ Уильям Бернс предупреждал РФ о последствиях, если ее спецслужбы окажутся ответственными за это заболевание.
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