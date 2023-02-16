У Аль-Каиды появился новый лидер, им стал бывший египетский спецназовец, - ООН
Новым лидером Аль-Каиды стал Сейф аль-Адель, бывший египетский офицер спецназа и высокопоставленный член террористической группировки: за его "голову" обещают $10 млн
Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные ООН.
Согласно новому отчету ООН о деятельности Аль-Каиды, новым лидером террористической группировки стал его высокопоставленный член Сейф аль-Адель, также являющийся бывшим египетским офицером спецназа.
За главу Сейфа-аль-Аделя назначили вознаграждение в 10 миллионов долларов США.
Однако официально боевики не признали назначение нового лидера после ликвидации Аймана аз-Завахири. Одновременно в отчете Организации Объединенных Наций об оценке рисков от группы говорится: "В ходе обсуждений в ноябре и декабре многие государства-члены выразили мнение, что Сейф аль-Адель уже работает как фактический и бесспорный лидер группы".
Эксперты по изучению деятельности Аль-Каиды утверждают, что смерть Завахири усилила давление на террористов, чтобы группа выбрала стратегического лидера, который мог бы тщательно планировать смертность операции и управлять сетью джихадистов.
"В отличие от своего убитого предшественника, поддерживавшего свою популярность, транслируя на весь мир пылкие видео с угрозами США, эксперты утверждают, что Адель планирует нападения из тени, помогая превратить Аль-Каиду в наиболее смертоносную группировку боевиков в мире", - говорится в тексте Reuters.
- Напомним, 2 августа 2022 года США ликвидировали в Афганистане главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири: 71-летнего аз-Завахири убили утром, когда он вышел на балкон дома в центре Кабула, в котором жил.
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