Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные ООН.

Согласно новому отчету ООН о деятельности Аль-Каиды, новым лидером террористической группировки стал его высокопоставленный член Сейф аль-Адель, также являющийся бывшим египетским офицером спецназа.

За главу Сейфа-аль-Аделя назначили вознаграждение в 10 миллионов долларов США.

Однако официально боевики не признали назначение нового лидера после ликвидации Аймана аз-Завахири. Одновременно в отчете Организации Объединенных Наций об оценке рисков от группы говорится: "В ходе обсуждений в ноябре и декабре многие государства-члены выразили мнение, что Сейф аль-Адель уже работает как фактический и бесспорный лидер группы".

Эксперты по изучению деятельности Аль-Каиды утверждают, что смерть Завахири усилила давление на террористов, чтобы группа выбрала стратегического лидера, который мог бы тщательно планировать смертность операции и управлять сетью джихадистов.

"В отличие от своего убитого предшественника, поддерживавшего свою популярность, транслируя на весь мир пылкие видео с угрозами США, эксперты утверждают, что Адель планирует нападения из тени, помогая превратить Аль-Каиду в наиболее смертоносную группировку боевиков в мире", - говорится в тексте Reuters.