У админмежах с Крымом десантники провели учения по обезвреживанию диверсантов

Об этом сообщает сайт Минобороны .



"По замыслу учений, неподалеку с административной границей с временно оккупированной территории АР Крым местным населением обнаружены передвижения нескольких вооруженных групп мужчин. К месту происшествия немедленно отправился подразделение из состава резерва нашего группировки войск", - рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.



По словам командующего, во время учений большое внимание командования уделяло как этапа планирования, так и организации взаимодействия не только между подчиненными подразделениями группировки войск, но и другими составляющими безопасности и обороны, способствовали в поисковых действиях.



"Приобретенный в ходе проведения операции Объединенных сил боевой опыт, помог военнослужащим быстро включиться в работу. Командир определил каждому командиру подразделения его маневр и, убедившись, что все осознали свое боевое задание, задание своим подчиненным, а также место в боевом порядке, дал команду на начало операции ", - сказал Наев.



По словам командующего, сегодня подобные учения являются крайне актуальными и важными, ведь в основном выполнения задач происходит именно в урбанизированной местности.



"Именно исходя из этих условий и эффективно используя имеющееся вооружение при планировании и операции, прежде всего были учтены вопросы сохранения жизни гражданского населения и важных объектов инфраструктуры", - подчеркнул Наев.

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