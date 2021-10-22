У абсолютного чемпиона мира по боксу сорвалась первая защита титулов

Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank в Instagram.

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Джош Тейлор травмировал колено на тренировке перед боем против Джека Каттеролла, который должен был состояться 18 декабря. Поединок перенесен на 26 февраля 2022 года.

22 мая Джош Тейлор победил единогласным решением судей американца Хосе Рамиреса и стал чемпионом мира по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 2 сентября Джош Тейлор объявил, что проведет первую защиту титула абсолютного чемпиона мира против Джека Кеттеролла.

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