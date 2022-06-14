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Главная война с Россией У 730 семей из Бучи есть потребность в новом жилье, - заммэра Скорик-Шкаревская
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У 730 семей из Бучи есть потребность в новом жилье, - заммэра Скорик-Шкаревская

14 июня, 2022 вторник
12:18
война с Россией

Заместитель мэра Бучи Михайлина Скорик-Шкаровская рассказала, что у 730 семей из Бучи есть потребность в новом жилье, их дома уничтожены до основания

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".

" В 730 семьях из Бучи есть потребность в новом жилье. То есть это 730 помещений, которые уже невозможно восстановить. Мы понимаем, что к зиме можно предложить временное жилье. Однако нужно уже сейчас решить вопрос с отоплением. Людям нужно комфортное жилье с отоплением", – пояснила Скорик-Шкаровская.

Скорик-Шкаровская добавила, что самый лучший вариант жилья с отоплением предлагает украинский производитель.

"Лучший вариант такого жилья предлагает украинский производитель. Они делают однокомнатные вагончики с комфортными условиями для людей. Там есть отопление, санузел и солнечные батареи. Стоимость такого жилья составляет 10 тыс. евро. Это самый дешевый вариант из имеющихся на рынке. Поэтому было хорошо бы, если бы нашлись доноры и меценаты, которые смогли бы закупить такое жилье для людей", - добавила Скорик-Шкаровская.

  • 7 июня в Буче и Ирпене побывала посол США Бриджит Брик.
  • 9 июня посольство Великобритании в Украине Мелинда Симмонс посетила братскую могилу в Буче и пообщалась с жителями города

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