У 730 семей из Бучи есть потребность в новом жилье, - заммэра Скорик-Шкаревская
Заместитель мэра Бучи Михайлина Скорик-Шкаровская рассказала, что у 730 семей из Бучи есть потребность в новом жилье, их дома уничтожены до основания
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".
" В 730 семьях из Бучи есть потребность в новом жилье. То есть это 730 помещений, которые уже невозможно восстановить. Мы понимаем, что к зиме можно предложить временное жилье. Однако нужно уже сейчас решить вопрос с отоплением. Людям нужно комфортное жилье с отоплением", – пояснила Скорик-Шкаровская.
Скорик-Шкаровская добавила, что самый лучший вариант жилья с отоплением предлагает украинский производитель.
"Лучший вариант такого жилья предлагает украинский производитель. Они делают однокомнатные вагончики с комфортными условиями для людей. Там есть отопление, санузел и солнечные батареи. Стоимость такого жилья составляет 10 тыс. евро. Это самый дешевый вариант из имеющихся на рынке. Поэтому было хорошо бы, если бы нашлись доноры и меценаты, которые смогли бы закупить такое жилье для людей", - добавила Скорик-Шкаровская.
- 7 июня в Буче и Ирпене побывала посол США Бриджит Брик.
- 9 июня посольство Великобритании в Украине Мелинда Симмонс посетила братскую могилу в Буче и пообщалась с жителями города
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.27
Покупка 34.27Продажа 35.12
-
EUR
Покупка 35.66Продажа 36.92
- Актуальное
- Важное