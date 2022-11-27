Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в телеграме .

Он отметил, что электроэнергия в городе появилась уже через две недели после освобождения Херсона. Янушевич подчеркнул, что оккупанты практически полностью уничтожили энергетическую инфраструктуру города.

Также глава ОВА рассказал, что россияне попали в линии электропередачи, питающие город. Янушевич отметил, что украинские энергетики возобновили поврежденные линии электропередачи менее чем за полчаса.

Он также отметил, что в Херсон подали напряжение по высоковольтным линиям на 150 кВ, специалисты работают, чтобы вернуть свет в дома.

В субботу, 26 ноября, российский агрессор нанес удар по Чернобаевке Херсонской области, ранен ребенок.

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