У 5% херсонцев уже есть свет, россияне продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру
В субботу, 26 ноября, в Херсоне начали подключать к электроэнергии бытовых потребителей, 5% горожан уже получили электроэнергию
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в телеграме .
Он отметил, что электроэнергия в городе появилась уже через две недели после освобождения Херсона. Янушевич подчеркнул, что оккупанты практически полностью уничтожили энергетическую инфраструктуру города.
Также глава ОВА рассказал, что россияне попали в линии электропередачи, питающие город. Янушевич отметил, что украинские энергетики возобновили поврежденные линии электропередачи менее чем за полчаса.
Он также отметил, что в Херсон подали напряжение по высоковольтным линиям на 150 кВ, специалисты работают, чтобы вернуть свет в дома.
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