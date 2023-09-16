У 47-й бригады "Магура" новый командир, - СМИ

Эту информацию подтвердили Суспільному в 47-й бригаде.

Полковник Александр Павлий с 2022 года был командиром 112-й отдельной бригады территориальной обороны Киева, состоит в составе Регионального управления "Север" Сил ТрО.

Справочно . 47-я отдельная механизированная бригада "Магура" - военное формирование Вооруженных Сил Украины, созданное весной 2022 года. Основателями 47-й ОМБр являются Иван Шаламага и Валерий Маркус. В июне 2022 г. тогда еще батальон отправили на Углегорское направление, он участвовал в боях возле Углегорской ТЭС. Осенью 2022 года батальон расширили в штурмовой полк, а в ноябре - в бригаду. В этом году летом бригада вела бои на Токмакском направлении в районе Орехова.

Что предшествовало

11 июля главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус написал рапорт, в котором попросил перевести его на более низкий пост. Он объясняет, что руководство бригады не разрешает построить воинскую часть согласно ценностям, декларируемым бойцами.

Кроме того, Маркус назвал заместителя командира воинской части А4699 "аморальным дегенератом" и добавил, что пребывание с этим человеком в одном коллективе унижает его честь и достоинство.

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Командир бригады Александр Сак прокомментировал такое заявление. Он призвал всех отвергнуть конфликты и преумножить силы для совместной борьбы.

"В эти непростые дни я, командир 47-й ОМБр, призываю всех отбросить конфликты, оскорбления, противоречия — и преумножить усилия для совместной борьбы. Пусть проблемы сплачивают нас перед упорными боями! Как пальцы сгибаются в один кулак для удара, так мы должны объединиться . Помним свою ответственность перед историей", - заявил Сак.

13 июля главным сержантом 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" назначили Виталия Аверина. Он заменил Валерия Маркуса, который написал рапорт на увольнение.