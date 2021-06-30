У 300 из 800 фанов из Финляндии, поехавших на Евро в Петербург, обнаружили коронавирус по прибытии

Об этом пишет Euractiv .



По состоянию на 29 июня, у около 300 из 800 футбольных фанатов, посетивших Россию, обнаружили коронавирус.

При этом у большинства зараженных штамм Delta, который считается более заразным и смертоносным.

На 24 июня больных было еще меньше сотни. Больше всего заражений обнаружили у людей в 15 автобусах, которые выехали из Петербурга в Финляндию 22 июня. Уже есть случаи заражения и среди членов их семей и друзей.

Всех, кто вернулся из России, обязали оставаться на самоизоляции и сдать тест, но четко отследить все контакты фанатов пока не удалось.



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В стране поднялась дискуссия о том, почему возвращение фанатов домой не было организовано безопаснее и почему тестирование на границе не было организовано должным образом.



Некоторые фанаты рассказывают СМИ, что получают возмущенные сообщения от сограждан, которые упрекают их в том, что они без уважительной причины создали риск для всех.

В столичном регионе решили отложить следующее ослабление карантина, опасаясь, что инцидент вызовет новую волну эпидемии.

Как сообщает Yle, фанаты, ездившие в Петербург, проживают в более чем 60 городах по всей территории страны, но большинство - около 300 человек - в столице Хельсинки. На фанов из столицы приходится и большинство выявленных заражений.