У 300 из 800 фанов из Финляндии, поехавших на Евро в Петербург, обнаружили коронавирус по прибытии
У более чем трети финских фанов, посетивших матчи Евро-2020 в российском Санкт-Петербурге, обнаружили коронавирус. Большинство случаев - штамм Delta
Об этом пишет Euractiv .
По состоянию на 29 июня, у около 300 из 800 футбольных фанатов, посетивших Россию, обнаружили коронавирус.
При этом у большинства зараженных штамм Delta, который считается более заразным и смертоносным.
На 24 июня больных было еще меньше сотни. Больше всего заражений обнаружили у людей в 15 автобусах, которые выехали из Петербурга в Финляндию 22 июня. Уже есть случаи заражения и среди членов их семей и друзей.
Всех, кто вернулся из России, обязали оставаться на самоизоляции и сдать тест, но четко отследить все контакты фанатов пока не удалось.
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В стране поднялась дискуссия о том, почему возвращение фанатов домой не было организовано безопаснее и почему тестирование на границе не было организовано должным образом.
Некоторые фанаты рассказывают СМИ, что получают возмущенные сообщения от сограждан, которые упрекают их в том, что они без уважительной причины создали риск для всех.
В столичном регионе решили отложить следующее ослабление карантина, опасаясь, что инцидент вызовет новую волну эпидемии.
Как сообщает Yle, фанаты, ездившие в Петербург, проживают в более чем 60 городах по всей территории страны, но большинство - около 300 человек - в столице Хельсинки. На фанов из столицы приходится и большинство выявленных заражений.
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