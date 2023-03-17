Об этом сообщили в telegam-канале СБУ.

"Служба безопасности собрала доказательную базу еще на двух прокремлевских интернет-агитаторов, которые проводили информационно-подрывную деятельность против Украины. Злоумышленники публично оправдывали военные преступления российских оккупантов и распространяли призывы к захвату государственной власти в Украине", - говорится в сообщении.

По материалам СБУ суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 3 и 6 лет соответственно.

Отмечается, что одним из вражеских приспешников оказался житель Ивано-Франковской области, который в апреле прошлого года создал пророссийский телеграмм-канал – "Херсонская республика".

На этом интернет-ресурсе он публиковал сообщения, в которых пытался дискредитировать военнослужащих Сил обороны и призвал поддержать псевдореферендум в захваченных районах Херсонщины.

Основными "ньюзмейкерами" и спикерами канала были гауляйтер Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов.

На основании собранных СБУ доказательств суд признал агитатора виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 2 ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).

Кроме этого, к реальному сроку заключения приговорен житель Тернопольщины, который публично распространял призывы к убийству государственных деятелей и насильственному свержению конституционного строя Украины. Своими сообщениями он подстрекал пользователей социальной сети совершить "кровавый переворот в Украине" и убить "всех чиновников, судей и их семьи".

Расследование проводили сотрудники СБУ Ивано-Франковской и Тернопольской областей при процессуальном руководстве органов прокуратуры.