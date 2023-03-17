Тюремные сроки получили два коллаборанта: один из них администрировал telegram-канал "Херсонская республика"
По материалам СБУ тюремные сроки получили два вражеских агитатора: один из них администрировал telegram-канал - "Херсонская республика"
Об этом сообщили в telegam-канале СБУ.
"Служба безопасности собрала доказательную базу еще на двух прокремлевских интернет-агитаторов, которые проводили информационно-подрывную деятельность против Украины. Злоумышленники публично оправдывали военные преступления российских оккупантов и распространяли призывы к захвату государственной власти в Украине", - говорится в сообщении.
По материалам СБУ суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 3 и 6 лет соответственно.
Отмечается, что одним из вражеских приспешников оказался житель Ивано-Франковской области, который в апреле прошлого года создал пророссийский телеграмм-канал – "Херсонская республика".
На этом интернет-ресурсе он публиковал сообщения, в которых пытался дискредитировать военнослужащих Сил обороны и призвал поддержать псевдореферендум в захваченных районах Херсонщины.
Основными "ньюзмейкерами" и спикерами канала были гауляйтер Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов.
На основании собранных СБУ доказательств суд признал агитатора виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ч. 2 ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).
Кроме этого, к реальному сроку заключения приговорен житель Тернопольщины, который публично распространял призывы к убийству государственных деятелей и насильственному свержению конституционного строя Украины. Своими сообщениями он подстрекал пользователей социальной сети совершить "кровавый переворот в Украине" и убить "всех чиновников, судей и их семьи".
Расследование проводили сотрудники СБУ Ивано-Франковской и Тернопольской областей при процессуальном руководстве органов прокуратуры.
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