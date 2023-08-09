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Тюлени соблюдают социальную дистанцию, чтобы избежать распространения болезней среди морских млекопитающих, - исследование

9 августа, 2023 среда
09:45
Наука

Во время воздушных исследований Северного моря среди тюленей заметили странное поведение – они соблюдают социальную дистанцию. Исследователи считают, что таким образом животные пытаются избежать распространения болезней среди морских млекопитающих

Об этом пишет The Guardian.

В статье, опубликованной сегодня Королевским обществом, исследователи, производящие перепись серых и морских тюленей, приводят новые доказательства того, что обычные тюлени держатся на большем расстоянии от своих соседей, чем серые тюлени. По их мнению, такое поведение может "отражать эволюционную реакцию на чувствительность к вирусу".

Ведущий автор отчета Йерун Хекендейк отметил, что ученые наблюдают катастрофические показатели птичьего гриппа, которые вызывают серьезную обеспокоенность исследователей по поводу распространения среди диких животных. Авторы отчета считают, что выявленное ими поведение может иметь важные последствия для методов отслеживания вспышек.

Исследователи отмечают, что в прошлом множество морских тюленей сталкивалось с катастрофическими вспышками болезни. Например, вирус фоциновой (тюленьей) чумы опустошил популяции в 1988 и 2002 годах, сократив численность вдвое, и около 18 000 морских тюленей погибли от чумы в Великобритании и Европе во время вспышки 1988 года. Серые тюлени остались относительно невредимыми.

По словам Хекендейка, многие серые тюлени на самом деле также были инфицированы, однако не так сильно, как обычные. Исследователи предполагают, что это могло способствовать распространению вируса — животные переносят его, однако при этом могут свободно перемещаться. Также Хекендейк указал на недавние доказательства того, что пониженная восприимчивость серого цвета имеет "генетическую почву".

Как ни странно, возможно, социальное дистанцирование, описанное в новом отчете, является воспоминанием о серьезных вспышках.

"Другие исследования показали, что серые тюлени более устойчивы к респираторным вирусам, чем морские тюлени. Большие расстояния между животными, которые мы наблюдали для тюленей в нашем исследовании, могут быть реакцией, очень похожей на нашу во время пандемии Covid", - добавил Хекендейк.

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