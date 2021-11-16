"Тысячу Зеленского" за прививку от COVID-19 не будут выдавать на руки, ее использование ограничат, - ОП

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде" .



В посте Facebook Никифоров уточнил, что тысячу грн смогут получить украинцы, которые привились одной дозой вакцины производства Johnson & Johnson, и двумя дозами других утвержденных вакцин как до, так и после 19 декабря.



"Ключевое на самом деле здесь - это не тысяча за вакцинацию. Это масштабная программа по поддержке бизнеса, просто она опосредованная. Власть не напрямую дает деньги бизнесу, власть выдает деньги людям - таким образом поддерживая их решение вакцинироваться. То есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во-вторых, это ведь не живые деньги, их нельзя будет потратить на водку и папиросы”, - сказал Никифоров.



Как отметил представитель президента, перечень услуг сформировали таким образом, чтобы поддержать те, которые, по мнению властей, больше всего пострадали от пандемии коронавируса и карантинных ограничений.



"Это будет – пока не скажу за техническое решение – но это будет в том или ином виде какой-то сертификат, цифровой ваучер или депозит, или что-то вроде того, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров", – сказал Никифоров.



По словам спикера Зеленского, деньги можно будет потратить на спортивные и культурные мероприятия (театры, концерты, книги, кино), туризм (переезды по Украине) и т.д. - полный перечень услуг еще формируют.



Никифоров добавил, что пока не может рассказать технические детали предоставления денег, но напомнил, что Зеленский озвучил дату начала выплат – 19 декабря.

Напомним, в понедельник, 15 ноября, президент Зеленский анонсировал программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, согласно которой вакцинированные украинцы, прививавшиеся двумя дозами вакцины против COVID-19, смогут получить по 1 тыс. грн.