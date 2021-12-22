Тысячу за вакцинацию будут выдавать еще 13 банков, - Федоров
Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что 13 банков находятся на стадии подключения к программе "эПоддержка"
Об этом он сказал на брифинге в среду, 22 декабря, передаёт Еспресо.TV.
"На сегодняшний день к программе подключены шесть банков. Это А-Банк, Альфа-банк, Приватбанк, Укргазбанк, Монобанк и Сбербанк. И сейчас 13 банков еще в процессе подключения", - отметил Федоров.
Он добавил, что с момента запуска программы "эПоддержка", заявку на получение средств в приложении "Дия" подали 4,5 млн украинцев.
По словам Федорова, некоторые банки планируют выдавать физические карты для начисления средств по программе. Благодаря этому те граждане, которые не имеют в телефонах функции бесконтактной оплаты и не хотят покупать онлайн, также смогут использовать начисленные деньги.
- Напомним, 19 декабря полноценно заработала программа "эПоддержка".
- В Минцифре сообщили , что ЦНАПы будут помогать сгенерировать COVID-сертификаты и получить тысячу за вакцинацию.
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