Тысячу за вакцинацию будут выдавать еще 13 банков, - Федоров

Об этом он сказал на брифинге в среду, 22 декабря, передаёт Еспресо.TV.



"На сегодняшний день к программе подключены шесть банков. Это А-Банк, Альфа-банк, Приватбанк, Укргазбанк, Монобанк и Сбербанк. И сейчас 13 банков еще в процессе подключения", - отметил Федоров.



Он добавил, что с момента запуска программы "эПоддержка", заявку на получение средств в приложении "Дия" подали 4,5 млн украинцев.



По словам Федорова, некоторые банки планируют выдавать физические карты для начисления средств по программе. Благодаря этому те граждане, которые не имеют в телефонах функции бесконтактной оплаты и не хотят покупать онлайн, также смогут использовать начисленные деньги.

Напомним, 19 декабря полноценно заработала программа "эПоддержка".

В Минцифре сообщили , что ЦНАПы будут помогать сгенерировать COVID-сертификаты и получить тысячу за вакцинацию.