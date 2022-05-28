Об этом сообщают 20minut.ua и издание VeжА .

Волонтеры помогли организовать живой коридор почета для Героев КОРДа. СМИ сообщают, что люди стали собираться с 09:30. Уже в 10:00 вдоль шоссе стояли винничане. Многие были с цветами, некоторые захватили с собой флаг Украины. В Виннице цепь начиналась от въезда в город. Когда подъезжал автомобиль с погибшими Героями, люди становились на колени.

В результате ракетных обстрелов 22 мая погибли девять спецназначенцев Винницкого КОРДа. Среди них:

Дмитрий Клименко, майор полиции;

Михаил Зайцев, полковник полиции;

Богдан Щербань, майор полиции;

Артур Турляк, старший лейтенант полиции;

Игорь Бондарчук, старший лейтенант полиции;

Игорь Подзигун, подполковник полиции;

Богдан Булега, капитан полиции;

Виталий Антощук, капитан полиции;

Виталий Олейник, капитан полиции.

Церемония похорон состоится в воскресенье, 29 мая. О времени сообщат дополнительно.