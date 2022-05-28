Тысячи жителей Винницы встретили на коленях офицеров КОРДа, погибших на Запорожье
28 мая в Виннице встретили и почтили память полицейских подразделения особого назначения КОРД, погибших в результате ракетного удара
Об этом сообщают 20minut.ua и издание VeжА .
Волонтеры помогли организовать живой коридор почета для Героев КОРДа. СМИ сообщают, что люди стали собираться с 09:30. Уже в 10:00 вдоль шоссе стояли винничане. Многие были с цветами, некоторые захватили с собой флаг Украины. В Виннице цепь начиналась от въезда в город. Когда подъезжал автомобиль с погибшими Героями, люди становились на колени.
В результате ракетных обстрелов 22 мая погибли девять спецназначенцев Винницкого КОРДа. Среди них:
- Дмитрий Клименко, майор полиции;
- Михаил Зайцев, полковник полиции;
- Богдан Щербань, майор полиции;
- Артур Турляк, старший лейтенант полиции;
- Игорь Бондарчук, старший лейтенант полиции;
- Игорь Подзигун, подполковник полиции;
- Богдан Булега, капитан полиции;
- Виталий Антощук, капитан полиции;
- Виталий Олейник, капитан полиции.
Церемония похорон состоится в воскресенье, 29 мая. О времени сообщат дополнительно.
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