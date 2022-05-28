Тысячи жителей Мариуполя могут умереть из-за вспышек инфекций в городе, - мэр Бойченко
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о риске возникновения вспышек инфекционных заболеваний в городе этим летом
Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УП .
По словам мэра, в Мариуполе 22 тыс. человек погибли от действий россиян, что привело к стихийным захоронениям. В городе остается более 100 тыс. человек, не выпускаемых из города.
"К этому добавляется неработающая канализация, отсутствие сбора мусора и ухудшение погодных условий (будет повышаться температура). Поэтому наши врачи сообщают об опасности, которая может возникнуть этим летом – вспышки инфекционных заболеваний – дизентерии, чумы и др. Эти болезни могут унести тысячи мариупольцев" , – отметил Бойченко.
- В горсовете Мариуполя заявили, что более 10 тыс. жителей могут умереть из-за болезней и антисанитарии до конца 2022 года,
- Менеджер Всемирной организации здравоохранения по вопросам инцидентов в Украине доктор Дорит Ницан заявила, что в захваченном россиянами Мариуполе возможна вспышка холеры .
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