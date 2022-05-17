Тысячи украинцев находятся в лагерях РФ, которые создали по образцу нацистских, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия держит десятки тысяч украинцев в лагерях, созданных по нацистскому образцу
Об этом он заявил во время выступления на Каннском кинофестивале.
"Более 500 тысяч украинцев депортированы в Россию силой, десятки тысяч находятся в лагерях России, которые созданы по образцу нацистских лагерей. Никто не знает, сколько людей там выживет, но все знают, кто в этом виноват", - сказал Зеленский.
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Он отметил, что не проходит недели, чтобы на оккупированных территориях не находили массовых захоронений замученных людей.
Президент сообщил, что Россия с 24 февраля убила 229 украинских детей.
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