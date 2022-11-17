Тысячи штук заказали за границу. В Украине за два дня продали 45 тыс. браслетов из Азовстали
Всего за 2 дня было продано более 45 тысяч из последней партии браслетов "Азовсталь. Символ несокрушимости"
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Всего за 2 дня было продано более 45 тысяч браслетов "Азовсталь. Символ несгибаемости". Невероятный результат. Тысячи браслетов заказали за границу. Ведь украинская смелость – мощный мировой бренд, – написал Михаил Федоров. Сегодня страна-террорист снова обстреляла Украину крылатыми ракетами, в том числе с моря. Можем остановить этот террор благодаря технологиям".
На собранные от продажи браслетов средства приобретут еще шесть беспилотников для первого в мире флота морских дронов.
- В октябре министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал , что средства, полученные за предпоследнюю партию браслетов, пойдут на закупку беспилотников.
- 11 ноября Владимир Зеленский объявил о сборе на флот морских дронов на фандрейзинговой платформе UNITED24.
- 15 ноября Минцифры объявило , что в Украине снова можно заказать браслеты "Символ несокрушимости. Азовсталь" – их изготовили из букв "Верю в ВСУ", которые до начала ноября стояли в центе Киева.
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