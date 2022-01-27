"Тысячи погибших ему точно никто не простит": Путина сдерживает от полномасштабного вторжения возможное количество гробов, которые будут ехать из Украины, - нардеп Лубинец

Об этом он заявил в программе "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"У нас постоянная информационная атака о том, что РФ наступает, при этом это идет со стороны наших партнеров. По моей информации, такой подготовки к полномасштабному вторжению нет. Россия точно не собирается останавливаться - но какими методами она хочет продвигаться дальше? Это точно не военные методы, это, наверное, какие-то экономические и политические методы", - сказал Лубинец.



По его мнению, Украина должна быть в первую очередь готова экономически.



"То, что готовы наши ВС, я могу подтвердить. По пограничным областям все у нас хорошо, насколько это вообще возможно. Раньше риторика была такая, что готовят местное население к тому, что военным путем заходить и забирать часть нашей территории. Сейчас все изменилось, последовали заявления, что они этого не планировали", - добавил нардеп.



Он считает, что Россия увидела жесткую реакцию мира.



"Украине начали давать оружие, которого РФ очень боится. Останавливает Путина количество гробов, которые он будет забирать в Россию. Тысячи погибших ему точно никто не простит. Только это сдерживает Путина", - подытожил Лубинец.