"Тысячи погибших ему точно никто не простит": Путина сдерживает от полномасштабного вторжения возможное количество гробов, которые будут ехать из Украины, - нардеп Лубинец
Народный депутат Дмитрий Лубинец считает, что Россия планирует продвигать свое влияние в Украине не военными методами
Об этом он заявил в программе "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.
"У нас постоянная информационная атака о том, что РФ наступает, при этом это идет со стороны наших партнеров. По моей информации, такой подготовки к полномасштабному вторжению нет. Россия точно не собирается останавливаться - но какими методами она хочет продвигаться дальше? Это точно не военные методы, это, наверное, какие-то экономические и политические методы", - сказал Лубинец.
По его мнению, Украина должна быть в первую очередь готова экономически.
"То, что готовы наши ВС, я могу подтвердить. По пограничным областям все у нас хорошо, насколько это вообще возможно. Раньше риторика была такая, что готовят местное население к тому, что военным путем заходить и забирать часть нашей территории. Сейчас все изменилось, последовали заявления, что они этого не планировали", - добавил нардеп.
Он считает, что Россия увидела жесткую реакцию мира.
"Украине начали давать оружие, которого РФ очень боится. Останавливает Путина количество гробов, которые он будет забирать в Россию. Тысячи погибших ему точно никто не простит. Только это сдерживает Путина", - подытожил Лубинец.
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