Об этом Резников сказал в специальном видеообращении на Youtube-канале Военного телевидения Украины .

Еспресо приводит полный текст обращения Резникова:

"Добрый день. Это послание из Киева. Меня зовут Алексей Резников. Я министр обороны Украины. Я обращаюсь к солдатам и матросам. Сержантам и старшинам. Мичманам, офицерам. Генералам и адмиралам российской армии. Я не оговорился. Именно российской армии. В первую очередь мои слова адресованы офицерам и командованию. Потому что вы принимаете решение.

Я не буду касаться текущей ситуации на фронте. Вы ее и так знаете. Поговорим о том, что будет дальше. О вашем будущем. Вы ведь об этом наверняка задумываетесь.

Примите то, что скажу, как слова человека с определенным жизненным опытом.

Я отслужил срочную службу в советской армии. Демобилизовался сержантом. Но я гражданский. И большая часть моего профессионального опыта – юриспруденция и переговоры.

Все, кто был со мной в переговорах даже по другую сторону стола, в том числе из России, знают, что мой стиль – говорить правду. Как юрист, я привык оперировать фактами. Хочу обратить ваше внимание на следующее.

Генерал ВАЛЕРИЙ ЗАЛУЖНЫЙ. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины. Его знают и уважают не только в Украине, но и во многих странах. Уважают, потому что он удачно защищает свою страну против одной из сильнейших армий мира. Он не стесняется признать, что внимательно изучал работу начальника российского генштаба ВАЛЕРИЯ ГЕРАСИМОВА. В настоящее время грамотно применяет эту науку на поле боя.

Генерал-полковник АЛЕКСАНДР СЫРСКИЙ. Командующий нашими сухопутными войсками. Именно он руководил обороной Киева. А сейчас возглавляет операцию в Харьковской и Луганской областях.

Вице-адмирал АЛЕКСЕЙ НЕИЖПАПА. Командующий Военно-Морскими Силами Украины. Он со своими людьми отправил на дно российский флагман. Впервые за 100 лет.

Генерал-лейтенант НИКОЛАЙ ОЛЕЩУК. Командующий Воздушными Силами Украины. Какие ваша пропаганда уничтожила на словах еще в феврале. Но вы все еще ежедневно хороните товарищей.

Наши десантники под командованием генерал-майора МАКСИМА МИРГОРОДСКОГО сейчас в первых рядах сворачивают вашу оборону.

Где десант? Вы знаете. Там же, где и ваша морская пехота. На кладбищах. В Костроме. Пскове. Рязани. Ульяновске. Калининграде. Улан-Удэ. Туле, Новороссийске и других городах. Ваши десантники сейчас гибнут на правом берегу Днепра. Они знают свое дело. Но кто-то в Кремле решил отправить их на верную смерть.

Почему это происходит? Все очень просто. Вас обманули и предали.

Вам обещали легкую прогулку. А отправили в ловушку. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели. Теперь вас не слушают. Потому что послушать вас сейчас значит признать ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы героически погибли в битве с вымышленными полчищами НАТО. Страны НАТО снабжают нас оружием. Это верно. Но бьют вас этим оружием украинские воины. Вы об этом знаете.

Президент Украины Владимир Зеленский посещает фронт. Будь то Лисичанск под ударами или освобожденный Изюм. Я сам неоднократно вручал награды и боевое оружие лучшим воинам прямо в окопах. Это честь для меня. НАШ Президент – со своей армией. А ГДЕ ВАШ?

Вы знаете, что в Украине никого не освобождаете. Вы уничтожаете целые города, где совсем недавно вас считали хорошими соседями и разговаривали по-русски. А теперь посеяна рознь на поколения вперед. Многие из вас уже поняли – вас отправили умирать не за правое дело.

Может, потому ВАШ прячется в бункере, а не держит удар рядом с вами? Он боится вашего прозрения, презрения и справедливого гнева.

Наши защитники Мариуполя выполнили приказ до конца. И мы сделаем все, чтобы их вытянуть. Мы это уже делаем. Потому что они герои. Я могу перечислить десятки имен наших генералов, офицеров и солдат. Потому что мы гордимся ими. Я как министр горжусь ими. Они – соль нашей земли. Мы будем заботиться о них и после войны.

А кто теперь ВЫ? Спросите себя – кем вас считают? Кем вы будете после этой войны для своих детей и внуков, когда они узнают правду? Как вы войдете в историю? Как те, кто воевал под одним флагом с зеками? Вы и останетесь в памяти как воры, насильники и убийцы.

Я вам скажу, что будет дальше. Тысячи российских ребят погибнут. Еще больше останутся без рук без ног. Но их опозорят. А ВАС сделают виновными. И снова предадут. Как уже предавали не раз. Вспомните войны в Чечне. Вас уже публично унижают те, кто воюет в тик-токе. И это только начало.

С человеком, который пока возглавляет Россию, никто уже говорить не будет. Об этом сказал президент Украины. Кто представит Россию на возможных переговорах в будущем? Я вам скажу. Те, кто вас уже обманул. И готовится сделать виновными. Потому что, ИЛИ ОНИ – ИЛИ ВЫ. И вы знаете, что это правда.

У московских чиновников и политиков, отправивших вас на войну, деньги и имущество находятся в странах НАТО. Которые дают нам оружие. Их семьи в странах НАТО. Совсем недавно они отлично себя чувствовали в Лондоне и Вашингтоне. Им триста лет не нужны Лиман, Попасная или Каховка. Они даже не знают, где это. Они понимают, что попали в ловушку с войной. И сделают все, чтобы списать на вас свои просчеты. Свое воровство. Перевести ответственность.

После войны именно вы будете смотреть в глаза калекам, вдовам и сиротам ваших солдат. Ибо никто из Кремля к ним не выйдет. Вам придется жить рядом с теми, кто сейчас толпой бежит от мобилизации в Финляндию, Грузию, Казахстан и даже Монголию. И они будут уверены, что поступили правильно. Вы же ЭТО осознаете, не правда ли?

Я не буду давать вам советов. Просто знайте. Украинцам не нужна российская земля – нам достаточно своей. И мы вернем ее всю.

Мы гарантируем жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно. И мы добьемся трибунала для тех, кто отдавал преступные приказы.

Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию – от унижения. Но время проходит. Не упустите его.

Ранее Резников допустил отправку Россией 150 тыс. мобилизованных россиян воевать с Украиной.

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