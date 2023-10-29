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Тысячи палестинцев ворвались на склады БАПОР в секторе Газы, забрав муку и предметы первой необходимости

29 октября, 2023 воскресенье
10:54
Мир Палестина

29 октября в средней и южной частях сектора Газы тысячи людей ворвались в несколько составов Агентства ООН по поддержке палестинских беженцев (БАПОР), забирая пшеничную муку, гигиенические средства и другие предметы первой необходимости

Об этом сообщает Агентство ООН по поддержке палестинских беженцев (БАПОР).

Директор отдела БАПОР в Секторе Газа Томас Уайт заявил, что запасы на рынке сектора Газа заканчиваются, а гуманитарная помощь, поступающая в сектор Газы грузовиками из Египта, недостаточна. Потребности общин хотя бы для элементарного выживания не соответствуют размерам помощи, получаемой регионом. На одном из складов в Дейр-эль-Балах БАПОР хранит запасы гуманитарных конвоев из Египта.

"Это тревожный признак того, что гражданский порядок начинает разрушаться после трех недель войны и плотной осады Газа. Люди напуганы, разочарованы и отчаяны. Напряженность и страх усиливаются из-за отключения телефонов и интернет-связи. Они чувствуют, что они сами по себе, отрезаны от своих семей в Газе и от остального мира", – прокомментировал Уайт.

Массовое перемещение людей с севера Сектора Газа на юг оказало огромное давление на общины. Некоторые семьи принимали до 50 находившихся в одном доме родственников, говорится в сообщении БАПОР.

В агентстве проинформировали, что в настоящее время чуть более 80 грузовиков с помощью пересекли Газ за неделю. В субботу, 28 октября, колонна с помощью не прибыла из-за обесточивания и отсутствия связи, тогда БАПОР не смогла пообщаться со сторонами для координации прохождения конвоя.

"Текущая система конвоев настроена на провал. Очень мало грузовиков, медленные процессы, строгие проверки, поставки, не отвечающие требованиям БАПОР и других организаций по оказанию помощи, и в основном продолжающийся запрет на топливо, все это рецепт неудачи системы. Мы призываем к регулярным и постоянных потоков гуманитарных поставок в сектор Газы, чтобы удовлетворить потребности, особенно в условиях роста напряженности», – подчеркнул Уайт.

Впоследствии БАПОР сообщила, что в секторе Газа интернет-услуги и соединения возобновлены и проводится переоценка ситуации с целью возобновления конвоев и распределения помощи утром 29 октября.

  • 24 октября Агентство ООН по делам палестинских беженцев и ВОЗ призвали к беспрепятственному поступлению гуманитарной помощи в Газу. Поступившая помощь недостаточна для населения сектора
  • 28 октября арабские и западные официальные лица подтвердили , что у ХАМАС действительно есть запасы необходимых продуктов питания и топлива, а также других материалов для затяжной войны. В частности, по словам чиновников, их ресурсов хватит на 3-4 месяца.
  • Египет обвинил Израиль в создании препятствий для доставки гуманитарной помощи сектору Газы на израильском контрольно-пропускном пункте Нитцана.
  • Тогда же Илон Маск заявил , что Starlink будет поддерживать подключение к международно признанным организациям, которые заботятся о предоставлении гуманитарной помощи в секторе Газа.
  • 29 октября Израиль заявил , что намерен прекратить сотрудничество с проектом Starlink.
ООН
Израиль
Палестина
Египет
беженцы
Война в Израиле
Сектор Гази
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