Об этом пишет Reuters.

"Сегодня существует огромный жилищный кризис, - заявила на протесте в Лиссабоне Рита Сильва из жилой группы Habita. - Это чрезвычайная социальная ситуация".

"Португалия - одна из беднейших стран Западной Европы, где, по данным правительства, более 50% работников в прошлом году зарабатывали менее 1000 евро в месяц. Ежемесячная минимальная заработная плата составляет 760 евро", - отметили журналисты.

По данным компании Confidencial Imobiliario, арендная плата в Лиссабоне, туристическом центре подскочила на 65% с 2015 года, а цены на продажу за этот период взлетели на 137%. По данным другой компании, собирающей данные о недвижимости, Casafari, арендная плата выросла на 37% только в прошлом году – больше, чем в Барселоне или Париже.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Лиссабоне составляет около 1350 евро, как показало исследование жилого портала Imovirtual.

В ходе протеста, организованного движением "Дом для жизни" и другими группами, 35-летний иллюстратор Диого Герра сказал, что каждый день слышит истории о людях, борющихся за доступ к жилью.

"Людей, которые... работают и являются бездомными, людей выселяют, потому что их дома превращают в краткосрочное жилье (для туристов)", - сказал он.

"С моей зарплатой, которая выше средней зарплаты в Лиссабоне, я не могу позволить себе арендовать квартиру, потому что это слишком дорого", - сказал Нунсио Ренци, проживающий в Португалии менеджер по продажам из Италии.