Тысячи людей вышли на протесты в Португалии из-за роста цен на жилье и его аренду, - Reuters
В субботу, 1 апреля, тысячи людей вышли на улицы Лиссабона и других городов Португалии на акции протеста: в стране растут цены на жилье и его аренду
Об этом пишет Reuters.
"Сегодня существует огромный жилищный кризис, - заявила на протесте в Лиссабоне Рита Сильва из жилой группы Habita. - Это чрезвычайная социальная ситуация".
"Португалия - одна из беднейших стран Западной Европы, где, по данным правительства, более 50% работников в прошлом году зарабатывали менее 1000 евро в месяц. Ежемесячная минимальная заработная плата составляет 760 евро", - отметили журналисты.
По данным компании Confidencial Imobiliario, арендная плата в Лиссабоне, туристическом центре подскочила на 65% с 2015 года, а цены на продажу за этот период взлетели на 137%. По данным другой компании, собирающей данные о недвижимости, Casafari, арендная плата выросла на 37% только в прошлом году – больше, чем в Барселоне или Париже.
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Лиссабоне составляет около 1350 евро, как показало исследование жилого портала Imovirtual.
В ходе протеста, организованного движением "Дом для жизни" и другими группами, 35-летний иллюстратор Диого Герра сказал, что каждый день слышит истории о людях, борющихся за доступ к жилью.
"Людей, которые... работают и являются бездомными, людей выселяют, потому что их дома превращают в краткосрочное жилье (для туристов)", - сказал он.
"С моей зарплатой, которая выше средней зарплаты в Лиссабоне, я не могу позволить себе арендовать квартиру, потому что это слишком дорого", - сказал Нунсио Ренци, проживающий в Португалии менеджер по продажам из Италии.
- Напомним, с января в Израиле продолжаются протесты: 26 марта жители снова вышли на акции после решения премьер-министра Беньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта, призвавшего приостановить внедрение судебной реформы.
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