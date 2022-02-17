Тысячи кандидаток на должность: в Саудовской Аравии впервые для женщин открыли вакансию машинисток поездов

Об этом передает BBC.

Частная железнодорожная компания открыла 30 мест для женщин на должность машиниста скоростного поезда, курсирующего между священными городами Меккой и Мединой.

Победительницы конкурса будут проходить обучение и после этого их допустят к управлению поездом.

Саудовская Аравия является одной из самых жестких правил для женщин. Из-за таких правил среди женщин очень велик процент безработных.

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