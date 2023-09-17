Тысячи чехов митингуют в Праге с требованием отставки проукраинского правительства и выйти из НАТО

Об этом сообщают в Czech Radio и iDNES.cz .

"Чехия против бедности" – это название антиправительственной демонстрации, начавшейся на Вацлавской площади в Праге. Ее организатором является внепарламентская политическая партия популистского толка "Право, Уважение, Профессионализм", которую возглавляет адвокат Индржих Райхл.

С собой на демонстрацию против проукраинского правительства Петра Фиалы демонстранты принесли чешские флаги и транспаранты с разными лозунгами. На них было написано: "Когда законом становится несправедливость, обязанностью становится сопротивление", "Правительство должно бояться народа, а не народ правительства", "Генеральная забастовка сейчас", "Мир – это наша цель", "Стоп войне", " Выйдите из НАТО", "Правительство и СМИ обманывают нас".

"Мы ни в коем случае не хотим войны, мы хотим отстаивать мирное решение на нашем континенте. Мировые государства играют в шахматную партию, Украина – только одна клетка, и последнее, что их волнует, – это жизнь простых украинцев и россиян, которые гибнут каждый день" – заявлял Райхл.

Глава партии сказал, что все присутствующие на площади защищают Чехию: "Мы хотим ненасильственной формой гражданского протеста низложить коалиционное правительство Петра Фиалы"

Райхл также подчеркнул, что демонстрация является протестом не только против экономического обнищания, но и морального распада. На митинге он выступил против введения дистанционного голосования на выборах и против принятия закона об однополых браках.

После окончания митинга на Вацлавской площади протестующие пошли в дом правительства.