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Тысячи чехов митингуют в Праге с требованием отставки проукраинского правительства и выйти из НАТО

17 сентября, 2023 воскресенье
08:59
Мир

В воскресенье, 16 сентября, в Праге состоялась массовая протестная акция с требованием сложения полномочий правительства Петра Фиалы, поддерживающего Украину, и прекращения войны в нашей стране, а также выйти из Североатлантического альянса

Об этом сообщают в Czech Radio и iDNES.cz .

"Чехия против бедности" – это название антиправительственной демонстрации, начавшейся на Вацлавской площади в Праге. Ее организатором является внепарламентская политическая партия популистского толка "Право, Уважение, Профессионализм", которую возглавляет адвокат Индржих Райхл.

С собой на демонстрацию против проукраинского правительства Петра Фиалы демонстранты принесли чешские флаги и транспаранты с разными лозунгами. На них было написано: "Когда законом становится несправедливость, обязанностью становится сопротивление", "Правительство должно бояться народа, а не народ правительства", "Генеральная забастовка сейчас", "Мир – это наша цель", "Стоп войне", " Выйдите из НАТО", "Правительство и СМИ обманывают нас".

"Мы ни в коем случае не хотим войны, мы хотим отстаивать мирное решение на нашем континенте. Мировые государства играют в шахматную партию, Украина – только одна клетка, и последнее, что их волнует, – это жизнь простых украинцев и россиян, которые гибнут каждый день" – заявлял Райхл.

Глава партии сказал, что все присутствующие на площади защищают Чехию: "Мы хотим ненасильственной формой гражданского протеста низложить коалиционное правительство Петра Фиалы"

Райхл также подчеркнул, что демонстрация является протестом не только против экономического обнищания, но и морального распада. На митинге он выступил против введения дистанционного голосования на выборах и против принятия закона об однополых браках.

После окончания митинга на Вацлавской площади протестующие пошли в дом правительства.

  • 1 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина заслуживает стать членом НАТО после завершения войны, ведь ее армия сейчас наиболее опытная в Европе.
  • А в марте Павел призвал страны ЕС предоставить Украине истребители.
  • 31 августа посол Праги в Организации Североатлантического договора Якуб Ландовский сказал , что Украина может присоединиться к НАТО, только когда закончатся боевые действия, поскольку НАТО не может принять новых членов, находящихся в состоянии войны, потому что это автоматически приведет к обязательству стать на них. защиту.
  • 13 сентября главнокомандующий чешскими военными Карел Рехка заявил, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться еще долго, поэтому Запад должен настроиться на длительную поддержку Украины, в том числе вооружением.
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