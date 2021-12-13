"Тысяча Зеленского" за вакцинацию: в Украине стартовал проект е-Поддержка

О дате запуска проекта ранее сообщил сайт приложения "Дия".



"Если вы вакцинированы двумя дозами и имеете сертификат в приложении, то сможете получить 1000 грн от государства и потратить их на театры, кино, музеи, спортзалы, концерты, книги, внутренние перевозки", - сообщили в "Дие".



Подать заявку на получение выплаты могут граждане Украины старше 18 лет, имеющие "зеленые" сертификаты вакцинации. Заявка подается в приложении "Дия".



"На первом этапе е-Поддержка будет доступна для украинцев только в приложении "Дия" с 19 декабря", - отметили в "Дие".



Для получения денег нужно:

Оформить специальную карту е-Поддержка в одном из банков-партнеров. Оформление карты бесплатно как онлайн, так и офлайн в отделении банка. Использовать уже имеющийся счет для оформления такой карты невозможно.

Скачать приложение "Дия" и авторизироваться в нем.

Убедиться в наличии "зеленого" COVID-сертификата о вакцинации. При этом для получения выплат требуется сертификат, полученный именно в приложении "Дия", а не на портале сервиса или у семейного врача. Получить COVID-сертификат в приложении "Дия" можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжечкой

Зайти в раздел "Услуги" и выбрать е-Поддержку.

Выбрать для выплаты карту е-Поддержка и ожидать зачисления средств от Минэкономики.

Напомним, ранее сообщалось, что "тысячу Зеленского" за вакцинацию можно использовать на внутренние перелеты самолетами авиакомпании МАУ бизнесмена Игоря Коломойского.

"Деньги предоставляются на 4 месяца с момента получения. Если за это время они не будут потрачены, счет закроют. Денежные средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на указанные категории украинского бизнеса", - отметили в "Дие".Банки будут распознавать категорию использования средств при оплате картой с помощью МСС-кодов."Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление ее бизнеса. При оплате картой е-Поддержка он должен совпасть с одним из кодов, указанных в постановлении. Если бизнес зарегистрирован в другой категории, осуществить оплату не удастся. По такому принципу работают кэшбеки в банках. Если зайти в ваш онлайн-банкинг и посмотреть историю оплат, вы сможете увидеть категории оплаты - такси, одежду, рестораны, продукты. Это и есть МСС-коды", - пояснили в "Дие".Потратить деньги, перевести их на другую карту или снять наличными будет невозможно."Отметим, что эта программа реализуется исключительно в приложении "Дия". Поэтому призываем не вестись на действия мошенников, которые будут предлагать потратить деньги в других местах или обналичить карты. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты", - подчеркнули в "Дие".