"Тысяча Зеленского" за вакцинацию начнет приходить с 20-21 декабря, - Федоров

Об этом он сообщил в интервью BBC.



По словам Федорова, 14 и 15 декабря услугу "Поддержка" заказали по одному миллиону человек.



"Минэкономики обещает, что все бюрократические проблемы решат до 20 декабря, деньги начнут приходить с 20-21 декабря. В уведомлениях мы предупреждаем, что средства могут прийти через 10 дней после того, как человек оставит заявку. Надеемся, что еще раньше", - сказал министр.



Для получения денег необходимо оформить специальную карту есть Поддержка в одном из банков-партнеров, авторизироваться в приложении "Действие", зайти в раздел Услуги и выбрать Поддержку, выбрать для выплаты карту есть Поддержка и ожидать зачисления средств от Минэкономики.

Напомним, 13 декабря, в Украине стартовал проект Поддержка по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн. Подать заявку на получение выплаты в приложении "Дия" могут граждане Украины старше 18 лет, имеющие "зеленые" сертификаты вакцинации.