Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика "Тысяча Зеленского": выплаты за вакцинацию можно использовать на внутренние перелеты МАУ

"Тысяча Зеленского": выплаты за вакцинацию можно использовать на внутренние перелеты МАУ

10 декабря, 2021 пятница
14:00
Экономика самолет

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" стала одним из украинских авиаперевозчиков, участвующих в программе, согласно которой выплаты за вакцинацию можно будет потратить на рейсы в пределах Украины

Об этом отметили на сайте МАУ.

"Авиакомпания Международные авиалинии Украины стала одним из украинских авиаперевозчиков, билеты которых можно будет приобрести за целевую тысячу грн, выделенную государством полностью вакцинированным гражданам Украины", - говорится в сообщении.

Денежные средства можно будет потратить только на внутренние полеты авиаперевозчика.

"В настоящее время МАУ выполняет регулярные внутренние рейсы между Киевом и Одессой, планируя расширение сети маршрутов в перспективе для предоставления вакцинированным гражданам большего выбора возможностей", - отмечают в авиакомпании.

Условия приобретения билетов за выплаты для вакцинированных будут сообщены после проведения технической интеграции.

  • Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики: украинцы, которые привились двумя дозами вакцины от COVID-19, смогут получить по 1 тыс. грн.
  • Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что четыре авиаперевозчика готовы присоединиться к этой программе.
  • 30 ноября в Минэкономики рассказали , что деньги будут начисляться через приложение "Дия".
  • Верховная Рада приняла законопроект о выплате за вакцинацию от коронавируса.
  • 8 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон , согласно которому на выплаты вакцинированным гражданам выделили 8 млрд грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
туризм
Коронавирус
Читайте также:
Зеленський Єрмак
8 декабря, 2021 среда
День рождения Ермака: журналист Ткач обнародовал новое расследование о вероятных гостях мероприятия
Магнус Карлсен
8 декабря, 2021 среда
Видео с реакцией чемпиона мира по шахматам Карлсена на нелепую ошибку россиянина стало вирусным
9 декабря, 2021 четверг
"Не дай Бог, чтобы подписали какие-нибудь документы": политолог заявил, что общаться с Путиным Зеленский должен при свидетелях
Киев
+5
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.91
    Покупка 26.91
    Продажа 27.16
  • EUR
    Покупка 30.31
    Продажа 30.72
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
10 декабря
16:52
Зеленский Макрон
Зеленский обсудил с Макроном работу ТКГ и разблокировку Нормандского формата
16:45
россия вмс
Россия перекрыла около 70% акватории Азовского моря, - ВМС Украины
16:40
Репрессии СССР в Крыму: СБУ рассекретила архивные документы XX века
16:38
Гол украинца признали лучшим в 6-м туре Лиги конференций
16:36
Американская певица Тейлор Свифт предстанет перед судом по обвинению в плагиате
16:30
вакцина
В Украине полный курс COVID-вакцинации прошли 84,4% педагогов и 81% работников в сфере инфраструктуры
16:13
Нобелевскую премию мира вручили журналистам Дмитрию Муратову из России и Марии Рэсси из Филиппин
16:09
"ПолитКлуб Виталия Портникова" 10 декабря. Переговоры Байдена с Путиным и Зеленским: результаты для Украины
15:59
На выходных в Украине ожидается мокрый снег и штормовой ветер, - синоптик Наталья Диденко
15:59
Эксклюзив
Разумков
Политолог назвала рейтинг Разумкова "феноменом"
15:59
Манор Соломон
Самый дорогой футболист "Шахтера" решил покинуть донецкий клуб, хочет играть в АПЛ
15:46
корабль "Донбасс" ВМС Украины
РФ пригрозила "серьезными последствиями" за якобы подход украинского судна к Керченскому проливу
15:10
Ломаченко – Комми: букмекеры дали прогноз на следующий бой украинского боксера
14:59
Tesla
На компанию Tesla во второй раз подали иск из-за сексуальных домогательств на рабочем месте
14:54
Госпогранслужба закупила 60 дронов за 50 млн грн для охраны границы
14:48
Виталий Миколенко
Украинские клубы показали самый плохой результат в еврокубках за последние 20 лет
14:39
Клер Бази-Малори стала президентом Венецианской комиссии
14:26
Александр Мамай
Это хорошо спланированная провокация против меня, - мэр Полтавы о внесении его имени в базу "Миротворца"
14:07
Жители Полтавы устроили протест: требовали извинений городского головы за слова о войне "между братьями" на Донбассе
13:50
Окупант
Командование РФ распространяет в ОРДЛО сообщения и брошюры с призывом присоединиться к рядам оккупантов, - разведка
13:29
Александр Дворников
Россия назвала главные угрозы для страны, среди них – эскалация вооруженного конфликта на Донбассе
13:28
Минздрав планирует освободить от уголовной ответственности владельцев фейковых COVID-сертификатов
12:56
Илон Маск
"Думает стать инфлюэнсером": Маск продал акций Tesla еще на $960 млн
12:54
Закон о защите персональных данных устарел, не учитывает интернет-реалии, — Виталий Мороз
12:44
Лондонский суд разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Ассанжа в США
12:40
Оккупанты обстреляли из запрещенного оружия позиции ООС вблизи Песчаного
12:24
"Заработали" на подделке международных COVID-сертификатов 1млн грн: ГБР разоблачило в Киеве медработников
12:20
Госбюджет-2022: законопроект направили на подпись Зеленскому
12:17
Байден
Байден поставил на место Зеленского. Все о переговорах и санкциях против Портнова
12:10
Байден
Байден обсудил с лидерами "Бухарестской девятки" наращивание российских войск у границы Украины
12:04
Прямые переговоры с РФ по разрешению ситуации на Донбассе поддерживают 56% украинцев, - опрос "Рейтинга"
12:02
Клондайк
Мировая премьера драмы "Клондайк" состоится в основной конкурсной программе "Санденса"
11:59
Михаил Саакашвили
Пересечение Саакашвили границы Украины: Госпогранслужба привлекла нескольких должностных лиц к дисциплинарной ответственности
11:51
Зеленского на выборах готовы поддержать более 23% украинцев, Порошенко – 13%, - опрос "Рейтинга"
11:40
Китай и Никарагуа возобновили дипломатические отношения
11:32
Поставляли наркотики в исправительную колонию: на Полтавщине разоблачили злоумышленников
11:06
В Мексике разбился грузовик, по меньшей мере 54 погибших
10:57
Карантин в Украине: Одесчина вошла в "оранжевую" зону
10:51
В Австралии начнут вакцинацию от коронавируса детей 5-11 лет
10:50
Зеленский
ОПУ: Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным по поводу ситуации на Донбассе
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV