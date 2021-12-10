"Тысяча Зеленского": выплаты за вакцинацию можно использовать на внутренние перелеты МАУ
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" стала одним из украинских авиаперевозчиков, участвующих в программе, согласно которой выплаты за вакцинацию можно будет потратить на рейсы в пределах Украины
Об этом отметили на сайте МАУ.
"Авиакомпания Международные авиалинии Украины стала одним из украинских авиаперевозчиков, билеты которых можно будет приобрести за целевую тысячу грн, выделенную государством полностью вакцинированным гражданам Украины", - говорится в сообщении.
Денежные средства можно будет потратить только на внутренние полеты авиаперевозчика.
"В настоящее время МАУ выполняет регулярные внутренние рейсы между Киевом и Одессой, планируя расширение сети маршрутов в перспективе для предоставления вакцинированным гражданам большего выбора возможностей", - отмечают в авиакомпании.
Условия приобретения билетов за выплаты для вакцинированных будут сообщены после проведения технической интеграции.
- Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики: украинцы, которые привились двумя дозами вакцины от COVID-19, смогут получить по 1 тыс. грн.
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- Верховная Рада приняла законопроект о выплате за вакцинацию от коронавируса.
- 8 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон , согласно которому на выплаты вакцинированным гражданам выделили 8 млрд грн.
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