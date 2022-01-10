"Тысяча Зеленского": выплату за вакцинацию теперь можно получить на пластиковую карту

Об этом сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

"С 10 января в отделениях Альфа-Банка можно получить пластиковые банковские карты для выплат 1 тыс. грн по программе "єПідтримка". Ранее карты были только цифровыми и оформлялись через цифровой банк Sense SuperApp", - говорится в сообщении.

В банке отмечают, что получить деньги могут и новые, и существующие клиенты банка.

Новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты, следует обратиться в отделение банка с паспортом и индивидуальным налоговым номером. Карта не персонифицирована, поэтому ее выдадут сразу.

"Существующие клиенты банка, уже имеющие цифровую карту для выплат, могут получить пластиковую карту в начале февраля, заказав доставку "Новой почтой" или обратившись непосредственно в отделение", - пояснили в пресс-службе.

В банке объясняют, чтобы получить деньги на пластиковую карту, нужно:

оформить карту в отделении Альфа-Банка Украина;

для получения денег необходимо загрузить приложение "Дия" и в разделе "Услуги" выбрать "еПідтримка", отправить заявку на получение средств и выбрать карту Альфа-Банка;

после выбора карты в "Дии", 1 тыс. грн перечисляется сразу же на счет.

В то же время соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что клиенты банка смогут заказать пластиковую карту с 11 января.

Получить такую карту можно доставкой через "Новую почту".

"Для этого нужно в последней версии программы зайти в свою карту "єПідтримка", выдвинуть карту свайпом влево и там в меню выбрать "Выпустить пластиковую карту". Выпуск карты бесплатный, необходимо оплатить только тариф за доставку карты "Новой Почтой" - 50 грн" , - объяснил Гороховский.

Соучредитель Monobank отметил, что с начала проекта "єПідтримка" клиенты банка оформили 2,36 млн карт и получили почти 2 млрд грн выплат. Из них потратили уже 620 млн грн.

В Альфа-Банке отмечают, что их клиенты потратили 40 млн грн. Эти средства пошли на приобретение книг (40%), билетов в кинотеатр (28%), ж/д билетов (11,72%), а также билетов в театр (11%). На спорт потрачено 7%, на музыкальные концерты 2%, а на отдых и авиаперелеты - менее 1% средств.

