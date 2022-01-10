"Тысяча Зеленского": выплату за вакцинацию теперь можно получить на пластиковую карту
Альфа-Банк и Monobank начинают выплату 1 тыс. грн за вакцинацию на пластиковые карты, которые можно получить в отделениях банков и с доставкой через почту
Об этом сообщает пресс-служба Альфа-Банка.
"С 10 января в отделениях Альфа-Банка можно получить пластиковые банковские карты для выплат 1 тыс. грн по программе "єПідтримка". Ранее карты были только цифровыми и оформлялись через цифровой банк Sense SuperApp", - говорится в сообщении.
В банке отмечают, что получить деньги могут и новые, и существующие клиенты банка.
Новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты, следует обратиться в отделение банка с паспортом и индивидуальным налоговым номером. Карта не персонифицирована, поэтому ее выдадут сразу.
"Существующие клиенты банка, уже имеющие цифровую карту для выплат, могут получить пластиковую карту в начале февраля, заказав доставку "Новой почтой" или обратившись непосредственно в отделение", - пояснили в пресс-службе.
В банке объясняют, чтобы получить деньги на пластиковую карту, нужно:
- оформить карту в отделении Альфа-Банка Украина;
- для получения денег необходимо загрузить приложение "Дия" и в разделе "Услуги" выбрать "еПідтримка", отправить заявку на получение средств и выбрать карту Альфа-Банка;
- после выбора карты в "Дии", 1 тыс. грн перечисляется сразу же на счет.
В то же время соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что клиенты банка смогут заказать пластиковую карту с 11 января.
Получить такую карту можно доставкой через "Новую почту".
"Для этого нужно в последней версии программы зайти в свою карту "єПідтримка", выдвинуть карту свайпом влево и там в меню выбрать "Выпустить пластиковую карту". Выпуск карты бесплатный, необходимо оплатить только тариф за доставку карты "Новой Почтой" - 50 грн" , - объяснил Гороховский.
Соучредитель Monobank отметил, что с начала проекта "єПідтримка" клиенты банка оформили 2,36 млн карт и получили почти 2 млрд грн выплат. Из них потратили уже 620 млн грн.
В Альфа-Банке отмечают, что их клиенты потратили 40 млн грн. Эти средства пошли на приобретение книг (40%), билетов в кинотеатр (28%), ж/д билетов (11,72%), а также билетов в театр (11%). На спорт потрачено 7%, на музыкальные концерты 2%, а на отдых и авиаперелеты - менее 1% средств.
- Напомним, 31 декабря Райффайзен Банк и izibank присоединились к программе "єПідтримка" и начнут выплачивать 1 тыс. грн гражданам, прошедшим вакцинацию от COVID-19.
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