"Тысяча Зеленского": тратить деньги за вакцинацию на лекарства могут разрешить лицам с инвалидностью
Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации планируют расширить программу Поддержка по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию против COVID-19 и разрешить лицам с инвалидностью первой группы тратить средства на лекарства
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Минсоцполитики совместно с Минцифры работают над возможностью расширения инициативы президента и Поддержка и на другие группы населения. Так, рассматривается возможность разрешить использование этих средств на лекарства для лиц с инвалидностью первой группы, независимо от возраста", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что по состоянию на 24 января уже более 7,5 млн граждан получили выплаты в рамках этой программы.
Также с понедельника, 24 января, люди в возрасте от 60 лет могут покупать лекарства по выплате поддержки.
- Напомним, 17 января Министерство образования и науки предоставило предложение распространить действие программы "Поддержка" по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19 на детей от 12 до 18 лет.
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