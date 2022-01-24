"Тысяча Зеленского": тратить деньги за вакцинацию на лекарства могут разрешить лицам с инвалидностью

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



"Минсоцполитики совместно с Минцифры работают над возможностью расширения инициативы президента и Поддержка и на другие группы населения. Так, рассматривается возможность разрешить использование этих средств на лекарства для лиц с инвалидностью первой группы, независимо от возраста", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что по состоянию на 24 января уже более 7,5 млн граждан получили выплаты в рамках этой программы.



Также с понедельника, 24 января, люди в возрасте от 60 лет могут покупать лекарства по выплате поддержки.

Напомним, 17 января Министерство образования и науки предоставило предложение распространить действие программы "Поддержка" по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19 на детей от 12 до 18 лет.