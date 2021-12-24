"Тысяча Зеленского": еще три банка начали начислять деньги за вакцинацию, заявки подали 5 млн человек
По состоянию на 24 декабря заявку на получение тысячи гривен за полную вакцинацию от коронавируса подали 5 млн украинцев
Об этом сообщает Правительственный портал.
"19 декабря официально стартовал проект еПоддержка, призванный помочь бизнесу, который во время пандемии пострадал больше всего. За этот период: 5 млн украинцев уже подали заявки на получение 1000 грн от государства; 6 млн уже открыли специальную карточку; всего было потрачено 270 млн грн", - говорится в сообщении.
Также в пятницу, 24 декабря, денежные средства начали начислять ПриватБанк, Сбербанк и Укргазбанк. Итого в этих учреждениях люди открыли более 3,6 млн спецсчетов.
Пресс-служба напоминает, что подать заявку на получение денег можно до 29 декабря включительно. Чтобы это сделать нужно:
- оформить специальную карточку еПоддержка в одном из банков-партнеров онлайн или офлайн в отделении банка;
- загрузить приложение "Дия" или обновить его до последней версии;
- нужно иметь "зеленый" COVID-сертификат о двух дозах вакцинации. Сертификаты, полученные на портале "Дия" или бумажный от семейного врача, не подходят для получения выплат;
- в разделе "Услуги" найти еПоддержку и выбрать для выплаты карту.
Напомним, 13 декабря в Украине стартовал проект "еПоддержка" по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн.
Руководитель Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что 13 банков находятся на стадии подключения к программе "еПоддержка".
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