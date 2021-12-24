"Тысяча Зеленского": еще три банка начали начислять деньги за вакцинацию, заявки подали 5 млн человек

Об этом сообщает Правительственный портал.

"19 декабря официально стартовал проект еПоддержка, призванный помочь бизнесу, который во время пандемии пострадал больше всего. За этот период: 5 млн украинцев уже подали заявки на получение 1000 грн от государства; 6 млн уже открыли специальную карточку; всего было потрачено 270 млн грн", - говорится в сообщении.

Также в пятницу, 24 декабря, денежные средства начали начислять ПриватБанк, Сбербанк и Укргазбанк. Итого в этих учреждениях люди открыли более 3,6 млн спецсчетов.



Пресс-служба напоминает, что подать заявку на получение денег можно до 29 декабря включительно. Чтобы это сделать нужно:

оформить специальную карточку еПоддержка в одном из банков-партнеров онлайн или офлайн в отделении банка;

загрузить приложение "Дия" или обновить его до последней версии;

нужно иметь "зеленый" COVID-сертификат о двух дозах вакцинации. Сертификаты, полученные на портале "Дия" или бумажный от семейного врача, не подходят для получения выплат;

в разделе "Услуги" найти еПоддержку и выбрать для выплаты карту.