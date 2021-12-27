"Тысяча Зеленского": 6,5 млн украинцев уже получили виртуальные карты

Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко, сообщает Правительственный портал.

"С 19 декабря стартовала программа "еПоддержка", которая направлена с одной стороны на помощь тем отраслям экономики, которые больше всего пострадали из-за карантинных ограничений, а с другой – на содействие вакцинации. Каждый, кто привился двумя дозами вакцины, имеет возможность через регистрацию в сервисе "Дия" получить от государства 1000 грн и потратить их на книги, посещение театра или кинотеатра, билеты на самолет или поезд, абонемент в фитнес-клуб. 6,5 млн украинцев уже получили банковские карты, 5,5 млн сформировали заявки, и уже около 3 млрд грн направлено на реализацию программы", - отметила она.

Свириденко сообщила, что в 2022 году программа будет модифицирована в соответствии с потребностями защиты экономики. В частности, появится возможность для людей старше 60 лет покупать лекарства за полученные в рамках помощи средства.

"С января 2022 года программа "еПоддержка" будет модифицирована. Дадим возможность людям старше 60 лет направить средства на приобретение лекарств. Дальнейшее ее усовершенствование будет зависеть от спроса, а также от того, какие отрасли будут нуждаться в государственной помощи. В будущем мы сможем легко подстроить ее под нужды экономики и новые вызовы. Это часть нашей новой экономической политики, в основе которой стимулирование спроса через помощь людям", - добавила она.