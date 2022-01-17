"Тысяча зеленого": МОН предлагает расширить программу выплат за вакцинацию для детей от 12 лет

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Министерство образования и науки предоставило предложения по расширению программы на детей в возрасте 14-18 лет. В частности, появится возможность использовать указанные средства на внешкольное образование", - говорится в сообщении.

Кроме того, рассматривается возможность разрешить расходовать средства на внешкольное образование для детей в возрасте от 12 до 14 лет.

В пресс-службе сообщают, что в ближайшее время на заседании Кабинета Министров чиновники также примут решение о возможности расходования средств за вакцинацию для людей старше 60 лет.

Напомним, с 10 января в двух банках выплату за вакцинацию можно получить на пластиковую карту.

За 4 недели действия программы "Поддержка" украинцам выплатили почти 7 млрд грн – из них около 1,5 млрд грн уже потратили.



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