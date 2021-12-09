Тысяча за вакцинацию: со следующей недели в "Дии" запустят бета-тест получения виртуальных карт

Об этом он заявил во время заседания правительства в четверг, 8 декабря.



"Сегодня правительство утвердит порядок выдачи соответствующих выплат. На первом этапе программа будет реализовываться с 19 декабря этого года через приложение "Дия". И уже на следующей неделе будет запущен бета-тест этой услуги Министерством цифровой трансформации", - сказал Шмыгаль.



Он добавил, что для получения услуги украинцы смогут оформить соответствующие виртуальные карты, которые будут разработаны специально для выплат. Это карта "е-Поддержка". Оформление этой карты бесплатно и без платы за обслуживание.



Потратить тысячу гривен можно в категориях бизнеса, наиболее пострадавших от карантина, - это креативная, транспортная и спортивная отрасли.



По словам министра, для получения тысячи на первом этапе необходимо подать заявку в "Дии" с 19 по 29 декабря 2021 года.

Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики: украинцы, которые привились двумя дозами вакцины от COVID-19, смогут получить по 1 тыс. грн.

30 ноября в Минэкономики рассказали, что деньги будут начисляться через приложение "Дия".

Верховная Рада приняла законопроект о выплате за вакцинацию от коронавируса.

8 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении 8 млрд грн на выплаты гражданам за полный курс прививок.