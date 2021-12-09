Тысяча за вакцинацию: со следующей недели в "Дии" запустят бета-тест получения виртуальных карт
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что со следующей недели Минцифры запустит бета-тестирование программы по оформлению цифровых карт "е-Поддержка" для получения тысячи грн за полный курс вакцинации от коронавируса
Об этом он заявил во время заседания правительства в четверг, 8 декабря.
"Сегодня правительство утвердит порядок выдачи соответствующих выплат. На первом этапе программа будет реализовываться с 19 декабря этого года через приложение "Дия". И уже на следующей неделе будет запущен бета-тест этой услуги Министерством цифровой трансформации", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что для получения услуги украинцы смогут оформить соответствующие виртуальные карты, которые будут разработаны специально для выплат. Это карта "е-Поддержка". Оформление этой карты бесплатно и без платы за обслуживание.
Потратить тысячу гривен можно в категориях бизнеса, наиболее пострадавших от карантина, - это креативная, транспортная и спортивная отрасли.
По словам министра, для получения тысячи на первом этапе необходимо подать заявку в "Дии" с 19 по 29 декабря 2021 года.
- Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики: украинцы, которые привились двумя дозами вакцины от COVID-19, смогут получить по 1 тыс. грн.
- 30 ноября в Минэкономики рассказали, что деньги будут начисляться через приложение "Дия".
- Верховная Рада приняла законопроект о выплате за вакцинацию от коронавируса.
- 8 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении 8 млрд грн на выплаты гражданам за полный курс прививок.
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