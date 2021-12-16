Тысяча нелегалов из Афганистана и Сомали купила фальшивые документы в подпольной типографии в Киевской области: СБУ разоблачила злоумышленников
В четверг, 16 декабря, Служба безопасности Украины разоблачила международную преступную группу, которая фальсифицировала документы Евросоюза для более тысячи нелегалов из Афганистана и Сомали
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"В ходе следственно-оперативных действий на Киевщине разоблачены организаторы группы и ликвидирована подпольная типография по изготовлению фальшивых документов для пребывания в ЕС. Злоумышленники сбывали готовые подделки нелегалам с Ближнего Востока, а также из Афганистана, Сомали и других стран с повышенной террористической деятельностью", говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, масштаб сделок составил более 40 млн грн.
Заказ поддельных документов иностранцы производили через подпольный колл-центр. Типография изготовляла фальшивые европейские виды на постоянное проживание, водительские удостоверения и ID-карты.
Во время обысков правоохранители обнаружили:
- фальшивые документы, подготовленные к отправке за границу;
- оборудование для изготовления подделок;
- бланки, печати и приспособления для нанесения голографических знаков;
- средства связи с доказательствами противоправной деятельности;
- электронную базу "клиентов";
- деньги, вероятно, полученные преступным путем.
"В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к нему", - говорится в сообщении.
- Напомним, в Харькове правоохранители в рамках расследований уголовных производств изъяли и уничтожили наркотические средства, стоимость которых на черном рынке достигает 5 млн грн.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.07
Покупка 27.07Продажа 27.31
-
EUR
Покупка 30.46Продажа 30.89
- Актуальное
- Важное