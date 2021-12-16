Тысяча нелегалов из Афганистана и Сомали купила фальшивые документы в подпольной типографии в Киевской области: СБУ разоблачила злоумышленников

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В ходе следственно-оперативных действий на Киевщине разоблачены организаторы группы и ликвидирована подпольная типография по изготовлению фальшивых документов для пребывания в ЕС. Злоумышленники сбывали готовые подделки нелегалам с Ближнего Востока, а также из Афганистана, Сомали и других стран с повышенной террористической деятельностью", говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, масштаб сделок составил более 40 млн грн.

Заказ поддельных документов иностранцы производили через подпольный колл-центр. Типография изготовляла фальшивые европейские виды на постоянное проживание, водительские удостоверения и ID-карты.





Во время обысков правоохранители обнаружили:

фальшивые документы, подготовленные к отправке за границу;

оборудование для изготовления подделок;

бланки, печати и приспособления для нанесения голографических знаков;

средства связи с доказательствами противоправной деятельности;

электронную базу "клиентов";

деньги, вероятно, полученные преступным путем.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к нему", - говорится в сообщении.